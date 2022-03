Oslo Børs åpner opp mandag morgen, men snudde raskt ned.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.185,09, ned 0,45 prosent.

Brent-oljen er mandag formiddag opp 6,11 prosent på 125,33 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 6,24 prosent til 122,90 dollar fatet.

På det høyeste har oljeprisen i dag blitt omsatt for 139,13 dollar fatet, og prisene er nå på det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008.

Vil ha boikott

Det kraftige hoppet i oljeprisen kom etter at USAs utenriksminister søndag uttalte at amerikanerne og europeiske allierte vurderer å forby russisk olje- og gassimport. USA vurdere også å forby oljeimport fra Russland selv uten at allierte i Europa gjør det samme.

– Vi anser nå sannsynligheten for at russisk eksport blir direkte påvirket av sanksjoner som svært høy. Tiltaket antyder også at markedet ikke har priset inn muligheten for direkte sanksjoner mot russisk olje, sier råvarestrateg i ANZ, Daniel Hynes, til CNBC.

Russisk olje står imidlertid for en svært liten del av USAs oljeimport, og en enda mindre del av oljeforbruket, og amerikanere flest vil dermed ikke merke så mye ved en boikott. Situasjonen er imidlertid annerledes dersom europeiske land stopper kjøp av russisk olje, skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

Tall fra Eurostat viser at 27 prosent av EUs importerte olje fra Russland, noe som gjør landet til unionens desidert viktigste oljeleverandør.

«Kostnaden «ved pumpene» for europeere flest ved en embargo av russisk olje vil dermed bli betydelig større enn i USA, og det har ikke kommet signaler fra EU så langt om at man vil slutte seg til USAs forslag», skriver DNB-analytiker Ingvild Borgen.