Golden Energy Offshore klatrer 16,4 prosent til 2,06 kroner, og er den siste måneden dermed styrket nær 180 prosent.

Det fysiske salget av russisk olje har faktisk stoppet opp tidvis under Ukraina-invasjonen. ABGs analytiker Petter Haugen forklarer hvorfor flere aktører ikke vil ta i oljen med ildtang

Ødeleggende for vekst

Brent-oljen er mandag formiddag opp 6,2 prosent til 125 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 6,4 prosent til 122,51 dollar fatet.

På det høyeste har oljeprisen i dag blitt omsatt for 139,13 dollar fatet, og prisene er nå på det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008.

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank sier til TDN Direkt at en høy oljepris kan være veldig ødeleggende for økonomisk vekst og øker sannsynligheten for at det kan føre til stagflasjon, noe som betyr at man får høy inflasjon og lav vekst.

– Jeg tror nok frykten i markedet vi ser i dag er rett og slett at sanksjoner mot russiske olje kan gi så høye oljepriser at det dreper veksten i økonomien, sier han.

Johansen har ikke et offisielt syn når det kommer til Oslo Børs, men påpeker at risikoen ved å være overvekt Oslo Børs er at hvis den geopolitiske situasjonen bedrer seg, vil risikopremien i olje- og gassprisene falle betraktelig, noe som igjen vil påvirke Oslo Børs.

Danske Bank har en nøytralanbefaling når det kommer til aksjer i øyeblikket, ifølge Johansen.

– Vårt hovedscenario er fortsatt at det nå har litt ruglete og usikkert i det korte bildet, men at i løpet av de neste 6 til 12 måneder, så tror jeg aksjer er høyere enn det de er i dag, sier han.

Asia er den eneste regionen Danske Bank i dag har en overvektanbefalingen.

– Vi tenker at de kommer til å klare seg aller best gjennom dette. USA klarer seg også bra, men de klarte seg såpass bra i fjor at forventningene der er veldig mye høyere, sier han.

Oljeboikott

Det kraftige hoppet i oljeprisen kom etter at USAs utenriksminister søndag uttalte at amerikanerne og europeiske allierte vurderer å forby russisk olje- og gassimport. USA vurderer også å forby oljeimport fra Russland selv uten at allierte i Europa gjør det samme.

Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets tror olje- og gassprisene vil falle noe i tiden fremover.

– Vi anser nå sannsynligheten for at russisk eksport blir direkte påvirket av sanksjoner som svært høy. Tiltaket antyder også at markedet ikke har priset inn muligheten for direkte sanksjoner mot russisk olje, sier råvarestrateg i ANZ, Daniel Hynes, til CNBC.

Russisk olje står imidlertid for en svært liten del av USAs oljeimport, og en enda mindre del av oljeforbruket, og amerikanere flest vil dermed ikke merke så mye ved en boikott. Situasjonen er imidlertid annerledes dersom europeiske land stopper kjøp av russisk olje, skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

Tall fra Eurostat viser at 27 prosent av EUs importerte olje fra Russland, noe som gjør landet til unionens desidert viktigste oljeleverandør.

Rystad-analytiker Sindre Knutsson mener vi nærmer oss toppen.

Equinor stiger 5,90 prosent til 313,20 kroner, og aksjen har i dag på det meste vært omsatt for 322,35 kroner. Det er ny all time-high intradag.

Aker BP styrkes 4,65 prosent til 326,30 kroner, og nykommeren Vår Energi er opp 3,67 prosent til 35,89 kroner.