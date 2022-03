Solaksje trosset børsfallet

Oslo Børs åpnet opp mandag morgen, men snudde raskt ned. Hovedindeksen endte i 1.181,14, ned 0,76 prosent. Det ble omsatt aksjer for 9,7 milliarder kroner.

07.03.2022 Spekulasjonene om russisk olje og gass kan bli utestengt av USA og Europa sender olje- og gassprisene til nye topper. Blir prisene nå så høye at de ødelegger økonomisk vekst? Det kombinert med inflasjon, altså stagflasjon, kan bli resultatet advarer sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank.

– Dreper veksten

Brent-oljen sto da Oslo Børs stengte opp 3,5 prosent til 123,54 dollar fatet, mens WTI-oljen steg til 119,31 dollar fatet.

På det høyeste var oljeprisen mandag omsatt for 139,13 dollar fatet – høyeste nivå siden finanskrisen i 2008.

Rystad-analytiker Sindre Knutsson mener vi nærmer oss toppen.

Det kraftige hoppet i oljeprisen kom etter at USAs utenriksminister søndag uttalte at amerikanerne og europeiske allierte vurderer å forby russisk olje- og gassimport. USA vurderer også å forby oljeimport fra Russland selv uten at allierte i Europa gjør det samme.



Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank sier at en høy oljepris kan være veldig ødeleggende for økonomisk vekst og øker sannsynligheten for at det kan føre til stagflasjon, noe som betyr at man får høy inflasjon og lav vekst.

– Jeg tror nok frykten i markedet vi ser i dag er rett og slett at sanksjoner mot russiske olje kan gi så høye oljepriser at det dreper veksten i økonomien, sier han til TDN Direkt.

Johansen har ikke et offisielt syn når det kommer til Oslo Børs, men påpeker at risikoen ved å være overvekt Oslo Børs er at hvis den geopolitiske situasjonen bedrer seg, vil risikopremien i olje- og gassprisene falle betraktelig, noe som igjen vil påvirke Oslo Børs.

Danske Bank har en nøytralanbefaling når det kommer til aksjer i øyeblikket, ifølge Johansen.

– Vårt hovedscenario er fortsatt at det nå har litt ruglete og usikkert i det korte bildet, men at i løpet av de neste 6 til 12 måneder, så tror jeg aksjer er høyere enn det de er i dag, sier han.