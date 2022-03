Alle de tre toneangivende indeksene endte handelsdagen i rødt og Wall Street er på sin fjerde uke på rad på en nedadgående trend. Investorer er bekymret for økende energipriser i tiden fremover knyttet til Ukraina konflikten, og er redd for at de økende prisene skal bremse økonomien og øke inflasjonen, skriver CNBC.

Dow Jones falt med 2,37 prosent til 32.817,38.

S&P 500 falt med 2,95 prosent til 4.201,09.

Nasdaq falt med 3,62 prosent til 12.830,96.

Fryktindeksen VIX steg med 14 prosent til 36,44 mandag.

Tesla og Meta falt med henholdsvis 0,20 og 0,25 prosent. Bankaksjer var blant de største taperne mandag, med Citigroup ned 1,4 prosent og U.S. Bancorp ned nesten 3 prosent.

Mye volatilitet i tiden fremover

– Aksjemarkedet vil fortsette å være volatilt en stund ettersom geopolitiske bekymringer i både Kina og Ukraina skaper frykt hos investorer, sier Wall Street-veteranen Art Cashin til CNBC mandag.

Etterhvert som Russlands invasjon av Ukraina eskalerer, fortsetter også økende inflasjon å påvirke Wall Street. Kombinasjonen skaper et uromoment for markeder som sannsynligvis ikke vil passere snart.

Federal Reserve holder sitt neste styremøte senere denne måneden, og det forventes at de begynner å heve renten. Styreleder Jerome Powell sa det samme forrige uke foran kongressen. Investorer lurer på hvordan Fed kommer til å veie den økonomiske innvirkningen fra Ukraina opp mot den økte inflasjonen.

Stagflasjon som investeringsfokus

Nye prognoser forventer at USA vil vokse sakte med høy inflasjon, Europas økonomi vil snu seg nær resesjon og Russlands BNP vil oppleve en tosifret nedgang midt i den geopolitiske konflikten.

– Stagflasjon er i ferd med å bli det sentrale fokuset i flere porteføljestrategier, sier Jim Paulsen, investeringsstrateg for Leuthold Group.

– Å forberede seg på lavere vekst og mer vedvarende inflasjon driver investorenes frykt og handlinger.

Olje, Kryptovaluta og gull

Prisen på norsk Olje steg med 4,67 prosent mandag til 123,64 dollar fatet.

Gullprisen steg med 1,75 prosent til 2.000 dollar. Intradag høy var 2.002,57 dollar. All-time high er 2.063,56 dollar frta 6. august 2020.

De to største kryptovalutaene Bitcoin og Ethereum falt med henholdsvis 3,32 og 5,82 prosent.

10-års renten steg med 4 basispunkter til 1,773 prosent.