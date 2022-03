Oslo Børs åpnet opp tirsdag morgen.

Like etter kl. 11 handel står hovedindeksen i 1.185,27, opp 0,35 prosent.

Embed: Oslo Børs

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 2,65 prosent på 126,47 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,50 prosent til 122,39 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 123,54 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Spørsmålet om hva som vil drive oljeprisene ned og når etterspørselsødeleggelsen er i ferd med å sette inn, begynner å bli en langt mer aktuell og relevant samtale. Forstyrrelser i energimarkedene og muligheten for et geopolitisk paradigmeskifte gir et svært uforutsigbart marked, sier Stephen Innes, partner i SPI Asset Management Pte, ifølge TDN Direkt.

Mandag kveld meldte regjeringen i i Russland at de vurderer muligheten for å stanse gasseksporten til EU gjennom rørledningen Nord Stream 1.

Equinor stiger 0,90 prosent til 308,30 kroner, mens Aker BP svekkes 0,38 prosent til 314,80 kroner.

Vår Energi stiger derimot 1,18 prosent til 34,40 kroner, og oljemyggen InterOil Exploration and Production fyker opp nye 16,05 prosent til 3,44 kroner på høyt volum. Aksjen har hittil den siste måneden lagt på seg over 220 prosent.

Også oljeselskapet Zenith Energy har medvind, og klatrer nå 15,38 prosent til 0,12 kroner.

Opptur

Tor Olav Trøims Borr Drilling stiger tirsdag morgen 4,02 prosent til 31,83 kroner. Aksjen er dermed opp knappe 70 prosent den siste uken.

For bare to uker siden trakk arbeidende styreleder i Storm Bond Fund, Morten Astrup, frem aksjen som en doblingskandidat.

Også Gram Car Carriers ble trukket frem som en av Astrups favoritter. Aksjen har falt 2,49 prosent den siste uken, men er opp 2,56 prosent til 77,00

Ellers blant de mest omsatte er Nel i dag opp 10,07 prosent til 15,85 kroner, mens Scatec styrkes 12,87 prosent til 135,50 kroner.

I rødt

Karbonfangstselskapet Ocean GeoLoop børsdebuterer i dag med et fall på 12,16 prosent til 32,50 kroner.

«Det har ikke vært tvil om at investorene har blitt mer selektive og at det er mer børsuro nå, og hadde vi vært avhengig av å hente penger så ville vi nok vært stresset, men vi går på børs og er komfortable med at det er betydelig interesse innen vårt område», sa styreleder Anders Onarheim til Finansavisen i forkant av noteringen.

Siem Offshore svekkes 13,60 prosent til 5,40 kroner. Selskapet meldte tirsdag at planlegger en redomisilering av selskapet hvor det etableres et nytt norsk holdingselskap for SIOFF-gruppen.

John Fredriksen-dominerte Frontline er den siste måneden styrket drøyt 35 prosent, men faller i dag tilbake 3,47 prosent til 86,20 kroner.

Tankaksjen Frontline har steget 30 prosent siden nyttår til drøye 80 kroner. Analytiker Petter Haugen mener potensialet er 142 kroner. Her forklarer han hvorfor han mener oppsiden fortsatt er stor og hvorfor Frontline er han fremste valg blant tankaksjene om dagen.

Gjødselgiganten Yara fortsetter gårsdagens nedtur og svekkes ytterligere 2,82 prosent til 402,70 kroner. Selskapet ville ikke si opp avtalene med selskaper kontrollert av russiske oligarker som følge av krigen i Ukraina, men mandag ble det kjent at Russland derimot stanser eksporten av råstoff.