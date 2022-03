Oslo Børs snur ned etter lunsj og hovedindeksen faller 0,2 prosent til 1.179,03.

Olje

Brent-oljen stiger 3,3 prosent på 128,50 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,8 prosent til 123,70 dollar fatet.

Mandag kveld meldte regjeringen i Russland at de vurderer muligheten for å stanse gasseksporten til EU gjennom rørledningen Nord Stream 1.

«Oljen handles igjen nær 130 dollar per fat etter å ha falt noe tilbake i gårsdagens handel. Det store spørsmålet er hvorvidt vesten vil sanksjonere russisk olje og gass direkte eller ikke. Russerne selv truer med å stenge gasseksporten til EU. Dagens oljepris-sjokk er for øvrig det 4. i rekke siden tidlig 70-tallet. Mao. har verden kommet igjennom perioder som dette tidligere, dog ikke uten en påfølgende resesjon», skriver Roger Berntsen i dagens morgenkommentar.

Equinor stiger 0,6 prosent til 307,50 kroner, mens Aker BP stiger 0,4 prosent til 317,30 kroner. Vår Energi faller 2 prosent til 33,31 kroner.

Oljemyggen InterOil Exploration and Production stiger 27,0 prosent til 3,76 kroner. Aksjen har hittil den siste måneden steget godt over 200 prosent. Seismikkselskapet PGS stiger 37,3 prosent til 3,85 kroner. Zenith Energy stiger 17 prosent.

Dagens bevegelser

Scatec meldte i går om en avtale med indiske ACME Group om et 50/50 joint venture for å designe, utvikle, bygge, eie og drifte et storskala grønt ammoniakkanlegg i Oman. Aksjen stiger 13,9 prosent til 136,75 kroner.

Havila Shipping opplyser om inngåelse av ny kontrakt med Nexans Norway AS for subseafartøyet Havila Phoenix. Aksjen stiger 13,5 prosent til 4,70 kroner.

CO2 Capsol og Woima Finland går inn i neste fase for selskapenes pågående samarbeid. Aksjen stiger 15,8 prosent til 13,87 kroner. Selskapet publiserer årsrapport for 2021 på torsdag.

Borr Drilling stiger 7,0 prosent, og er nå opp over 70 prosent den siste uken.

Siem Offshore faller 15,2 prosent til 5,30 kroner. Selskapet meldte tidligere om at de planlegger en redomisilering, hvor det etableres et nytt norsk holdingselskap for SIOFF-gruppen.

Atlantic Sapphire publiserte en oppdatering for februar i går. Aksjen faller 5,8 prosent til 25,80 kroner.

Bewi faller 4,4 prosent til 56,60 kroner, etter at styret ønsker å foreslå utbetaling av dividende i Juni, skrives det i en børsmelding.

Børsdebutanten Ocean GeoLoop faller 11,1 prosent til 32,90 kroner.