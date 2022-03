Nasdaq starter tirsdagen i rødt

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,5 prosent mens Dow Jones har gått opp 0,2 prosent. S&P 500 er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,85 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,6 prosent til 35,51.

USA vil forby import av olje fra Russland uten deltagelse fra europeiske allierte, melder Bloomberg tirsdag og viser til personer med kjennskap til saken. USAs president Joe Biden kan komme til å beslutte dette allerede i dag.

«Et bakteppe av krig og elleville råvare- og energipriser fortsetter å ri markedene», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Ifølge DNB Markets er det hevet over enhver tvil at vi nå vil få et markert videre løft i inflasjonen.

«De skyhøye priser på energi og mat vil slå raskt ut i konsumprisene. Ukraina er en viktig produsent av neongass, som også er en viktig komponent i produksjonen av halvledere. Mangel på neongass kan forsterke problemene for produsenter av biler, fly og mobiltelefoner gjennom de globale verdikjedene», skriver DNB Markets i en rapport.

Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 89,7 milliarder dollar i januar mens det var ventet et underskudd på 87,1 milliarder dollar.