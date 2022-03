Wall Street med u-sving - endte dagen i rødt

Den amerikanske presidenten Joe Biden kunngjorde et importforbud for olje og gass fra Russland på en pressekonferanse tirsdag kveld. Biden trakk frem at USA produserer mer olje en hele Europa kombinert, og hadde forståelse for at andre ikke kan følge i deres fotspor med det første.

- Vi jobber nært med Europa og våre partnere for å utvikle en strategi for å redusere deres avhengighet av russisk olje, sa han under pressekonferansen.

Wall Street snudde etter en god start på dagen og endte tirsdagen i rødt. Pilene pekte nedover for alle de tre hovedindeksene.

Industriindeksen Dow Jones endte dagen ned 0,56 prosent til 32,633.01.

Den brede S&P 500-indeksen falt med 0,73 prosent til 4,170.31

Teknologiindeksen Nasdaq falt med 0,28 prosent, opp til 12,795.55.

Olje

Oljeprisen gjorde enda et byks etter at USA sanksjonerte russisk olje og gass, og ved stengetid på Wall Street sto oljeprisen (brent spot) i 128,33 dollar fatet, opp 4,16 prosent.

Bevegelser

Det var blandet stemning blant de store teknologiaksjene på Wall Street, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (tidligere Google), også kjent som FAANG-aksjene.

Facebook steg 1,45 prosent til 190.18.

Amazon falt 1,05 prosent til 2,720.29.

Apple falt 1,17 prosent til 157.43.

Netflix falt 2,40 prosent til 341.86.

Google steg 0,63 prosent til 2,545.13.

Volatilitetsindeksen Vix falt 3,92 prosent til 35,02.

Krypto

Kryptomarkedene endte opp tirsdag, og ved stengetid på Wall Street sto Bitcoin i 43,805.89, opp 2,61 prosent, og Ethereum steg 3,66 prosent til 2,947.06.