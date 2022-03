Golden Ocean Energy Offshore Service har sendt ut en børsmelding onsdag morgen om at det vil gjøre en rettet emisjon av inntil 5,5 millioner nye aksjer. Det sender aksjen ned 12,6 prosent til 1,59 kroner.

Equinor-aksjen har hatt god medfart den siste tiden på grunn av høy oljepris. Aksjen steg 2,8 prosent tirsdag, men faller tilbake 4,1 prosent til 301,30 kroner onsdag.

InterOil -aksjen har steget nesten 300 prosent den siste måneden, og endte opp nye 50,3 prosent tirsdag. I åpningen er aksjen ned 25,9 prosent til 3,29 kroner.

Simplifai, et Elop -selskap, har sammen med Documaster inngått et arkiveringsprosjekt med Sandefjord kommune. Aksjen stiger 11,1 prosent til 2,55 kroner.

Nordic Nanovector vil presentere preklinisk data knyttet til Alpha37 på American Association for Cancer Research 2022 (AACR) sitt årsmøte 8.-13. april. Aksjen stiger 10,2 prosent til 12,92 kroner.

Horisont Energi skriver i en melding onsdag at de har oppnådd flere viktige milepæler tilknyttet Barents Blue-prosjektet og utviklingen av ammoniakkfabrikken. Aksjen er opp 4,6 prosent til 73,27 kroner.

Resultatet før skatt ble halvert for Gyldendal i 2021. Nedgangen skyldes en rekke endringer for å møte nye kundebehov, ifølge årsrapporten. Aksjen stiger 2,6 prosent til 590,0 kroner.

Olje

Oljeprisen stiger onsdag morgen og brent-oljen er ned 0,2 prosent til 129,17 dollar fatet. WTI-oljen synker 0,24 prosent til 124,76 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 126,99 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Oljeprisen fortsatte oppover etter at USAs president Joe Biden innførte et øyeblikkelig forbud mot russisk olje og annen energiimport tirsdag. Storbritannia sa at de ville fase ut russisk oljeimport innen utgangen av 2022.

Oljeprisen har steget mer enn 30 prosent siden Russland, som er verdens nest største råoljeeksportør, invaderte Ukraina. Frykten for ytterligere forstyrrelser i forsyningene på grunn av eskalerende sanksjoner mot russerne har bidratt til bull-markedet.