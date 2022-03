Kraftig oppgang på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 2,5 prosent og står i 13.115,87 poeng mens Dow Jones står i 33.196,71 poeng etter en oppgang på 1,7 prosent. S&P 500 stiger 2,0 prosent til 4.253,60 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,91 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,5 prosent til 32,84.

– Det er en stor fare for at dette vil vare lenge da det er en stor intensitet i den russiske aggresjonen, sier aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg Kapitalforvaltning om krigen i Ukraina.

Tirsdag ble det kjent at McDonalds, Coca-Cola, Pepsi og Starbucks vil stanse sine aktiviteter i Russland.

«De aller fleste store vestlige selskaper har nå vendt Putins Russland ryggen, noe som over tid vil svekke hans evner til å gjøre som han vil», skriver Roger Berntsen i en oppdatering.