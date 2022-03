Krakk i oljeaksje etter flere dager med ellevill kursoppgang

- - - - - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.191,74 poeng. Det ble omsatt aksjer for 11,5 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 124,55 dollar, ned 2,6 prosent. Tirsdag innførte USAs president Joe Biden et øyeblikkelig forbud mot russisk olje og annen energiimport, samtidig som Storbritannia sa at landet ville fase ut russisk oljeimport innen utgangen av 2022. Equinor falt 5,7 prosent til 296,25 kroner mens Aker BP gikk ned 8,3 prosent til 297,10 kroner.

– Det er en stor fare for at dette vil vare lenge da det er en stor intensitet i den russiske aggresjonen, sier aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg Kapitalforvaltning om krigen i Ukraina.

InterOil-aksjen har mangedoblet seg den siste måneden, og endte opp nye 50,3 prosent tirsdag. Onsdagens handel var preget av gevinstsikring, og aksjen falt 41,5 prosent til 2,61 kroner.

Kahoot -aksjen har falt markant fra toppnoteringene. Finansavisen påpekte i en kommentar tirsdag at prisingen har falt fra 80 ganger estimerte inntekter i 2021 til åtte ganger estimerte inntekter i 2022.

«Kahoot er fortsatt et vekstselskap, selv om aksjemarkedet åpenbart er i ferd med å miste troen», skrev Finansavisens kommentator. Aksjen gikk opp 18,8 prosent til 28,02 kroner.

Golden Ocean Energy Offshore Service vil gjøre en rettet emisjon av inntil 5,5 millioner nye aksjer. Det sendte aksjen ned 21,4 prosent til 1,43 kroner.

Som en konsekvens av rekordhøye priser på naturgass har Yara bestemt seg for å kutte i produksjonen ved Ferrara-fabrikken i Italia og Le Havre-fabrikken i Frankrike. Yara venter også en totalproduksjon i Europa på 45 prosent innen utgangen av uken. Aksjen gikk opp 1,6 prosent til 402,40 kroner.

Norske Skog iverksetter nedetid ved Bruck-fabrikken i Østerrike.

– Energiprisene gjør driften uholdbar, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt. Aksjen gikk opp 1,0 prosent til 44,95 kroner.

Horisont Energi skriver i en melding at selskapet har oppnådd flere viktige milepæler tilknyttet Barents Blue-prosjektet og utviklingen av ammoniakkfabrikken. Horisont Energi-aksjen klatret 0,5 prosent til 70,40 kroner.

Ice Group gikk opp 95,6 prosent til 0,98 kroner uten av det kom noen nyheter fra selskapet.