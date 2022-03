Oslo Børs åpnet opp og har fortsatt oppover utover dagen. Et par minutter etter handelen startet står hovedindeksen opp 0,34 prosent til 1.195,21.

Kjerneinflasjonen i Norge økte med 1,1 prosent fra januar til februar 2022 – mer enn forventet av tallknuserne i DNB Markets og Handelsbanken.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sa onsdag i et intervju med den tyske avisen Bild at han er klar til å ta visse skritt i forhandlinger med Russland.

– I hver forhandling er målet mitt å avslutte krigen med Russland. Og jeg er klar til å ta visse skritt. Kompromisser kan inngås, men de må ikke være et svik mot landet mitt, sier Zelenskyj.

Hvor mye kan olje- og gassprisene falle? Olje, men særlig gassprisene, har steget kraftig i kjølvannet av Russland invasjon av Ukraina. Hvor stor er da nedsiden? Vi tar en prat med oljeanalytiker Helge Andre Martinsen i DNB Markets.

Oljeprisen

Frontkontrakten på Brent-oljen stiger 3,3 prosent til 114,75 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 2,2 prosent til 111,06 dollar. Fra gårsdagens topp er prisen ned hele 12,1 prosent – svakeste dag siden 26. november. Vi må fremdeles 13 år tilbake i tid for å se tilsvarende priser.

Bevegelsene kommer etter Zelensky åpner for å inngå kompromisser med Russland. USA melder også om mulige nye kilder for olje. Reuters melder for eksempel at Irak kan øke produksjonen dersom OPEC+ ber om det.

– Oljen i 130 dollar tok var en en total beleiringstankegang der man så for seg at man ville miste all russisk olje, OPEC ikke ville gjøre noe og Ukraina-situasjonen ville forverre seg. Nå har vi reversert alt det, i alle fall til en viss grad. Jeg vil ikke ta noe på forskudd, sier John Kilduff i Again Capital.



Bevegelser

Ice-aksjen nær doblet seg i verdi i går og fortsetter opp 84 prosent i dag.

Christoffer Callesen, forvalteren av Fondfinans Utbytte, understreker at Ukraina-krigen naturligvis er en menneskelig tragedie, men at verden som regel går videre.

– På lang sikt kan geopolitisk uro gi gode kjøpsmuligheter, sier forvalteren av Fondfinans Utbytte, Christoffer Callesen og anbefaler fire favorittaksjer.

Nel vil starte en prosess for valg av sted for utvikling av ytterligere produksjonskapasitet i Europa. Aksjen faller 3,7 prosent.

Cyviz tapte mindre og guider vekst for årene som kommer. Aksjen faller likevel 11 prosent.

Elliptic Labs sikter høyt – skal øke omsetningen fra 63 til 500 millioner kroner. Aksjen faller 2,8 prosent.