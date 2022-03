På Oslo Børs stiger Equinor rundt prosenten på dagens høyeste volum, mens Vår Energi er opp nesten 2 prosent.

Aker BP stiger 4,5 prosent etter at Pareto har høynet kursmålet og gjentatt sin kjøpsanbefaling. Meglerhuset mener det gir en attraktiv kjøpsmulighet at aksjen har falt 15 prosent fra toppen i november 2021, i en periode der oljeprisen har steget 35 prosent.

REC-anbefaling fra Arctic

Norsk Hydro fortsetter å surfe på rekordsterke aluminiumpriser og stiger over 4 prosent.

REC Silicon spretter opp over 5 prosent. Arctic Securities-analytiker Daniel Stenslet trekker i vårt børsintervju frem aksjen som en av sine favoritter. Han mener markedet priser inn en for lav sjanse for gjenåpning av Moses Lake-fabrikken, og at økt vestlig motivasjon for å bli selvforsynt på innsatsfaktorer til solpaneler og batterier gjør et slikt scenario mer sannsynlig.

Mintra stiger over 9 prosent i kjølvannet av at oppkjøpsfondet The Riverside Company har solgt seg ut etter snaut syv år. Inn kommer Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd og det færøyske investeringsselskapet Tjaldur, styrt av styreleder Rúni M. Hansen i Bakkafrost

Blant negative tungvektere merker vi oss DNB og MPC Container Ships, ned rundt 2 prosent.

Stig Myrseth fyrer opp

I toppen av vinnerlisten finner vi Green Energy Group (tidligere Seabird Exploration), som spretter opp over 40 prosent etter at Stig Myrseth onsdag omtalte aksjen på forumet XtraInvestor. Den tidligere Dovre-forvalteren eier aksjer i selskapet både privat og gjennom Miel Holding.

Seks aksjer stiger i skrivende stund 10-20 prosent, deriblant Volue som stiger 17 prosent.

Ocean Sun faller mest av alle så langt, nærmere bestemt 13 prosent.

Elliptic Labs sikter høyt, og skal øke omsetningen fra 63 til 500 millioner kroner. Aksjen faller likevel nesten 12 prosent.

CO2 Capsol faller over 10 prosent, mens Cyviz trekker ned nøyaktig 10 prosent. Sistnevnte la torsdag frem en kvartalsrapport som viser at selskapet taper mindre og guider vekst for årene som kommer.