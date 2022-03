Håpet ble kortvarig

Man skulle tro Russland og Ukrainas mest drevne politiske representanter burde kunne klare å finne en løsning som sikrer begge partenes interesser. Hittil har dette imidlertid ikke vært tilfellet, og heller ikke torsdagens toppmøte i den tyrkiske byen Antalya gjorde en snarlig ende på konflikten mer sannsynlig. Dermed var investorenes humør igjen preget av frykt og pessimisme.

I finansmarkedet resulterte dette i kraftige europeiske børsfall, i kjølvannet av onsdagens voldsomme rekyl. At krisen ligger an til å bli mye mer langvarig enn de fleste analytikere og økonomer først hadde sett for seg bidro til banker med høy eksponering mot Øst-Europa ble særlig hardt rammet. Ved to-tiden var UniCredit ned med rundt 7 prosent. Frykt for stagflasjon, en periode med både høy inflasjon og elendig økonomisk vekst, medførte at også bilprodusentene slet. Blant annet var BMW-aksjen nær 7 prosent lavere.

Dessuten fikk Hugo Boss-aksjonærene seg en finansiell kilevink, etter at den tyske kleskjeden la frem ferske tall for fjerde kvartal. Det var imidlertid lite å si på topp- og bunnlinjeveksten, Omsetningen steg i fjor med hele 43 prosent og var dermed nesten like høy som i 2019, før pandemien brøt ut. At aksjekursen likevel stupte mer enn 8 prosent skyldtes usikkerhet rundt hvordan Ukraina-krigen vil påvirke etterspørselen i Europa, som er Hugo Boss' viktigste marked. Selskapets melding om at virksomheten i Russland skal stenges hjalp heller ikke.

Blant børsvinnerne fant man ikke overraskende våpenprodusenter som Dassault Aviation, der oppturen ble på rundt 2 prosent. I tillegg gjorde råvaregiganter som Glencore det bra. Sistnevntes aksjekurs har steget med 30 prosent bare siden nyttår.