Oslo Børs endte opp

Yara spratt opp 4,6 prosent til 421 kroner etter at Russland ifølge flere medierapporter midlertidig suspenderer gjødseleksporten. Russiske gjødselprodusenter ble i forrige uke oppfordret til å stanse eksporten.

Ifølge rapportene sier president Vladimir Putin at situasjonen i gjødselmarkedene stadig forverres og at prisene kan stige videre.

REC-løft og Nel-smell

REC Silicon var opp 6-7 prosent på sitt høyeste, men roet seg etterhvert ned og endte til slutt opp 2,2 prosent til 16,28 kroner.

Arctic Securities-analytiker Daniel Stenslet trekker i vårt børsintervju frem aksjen som en av sine favoritter. Han mener markedet priser inn en for lav sjanse for gjenåpning av Moses Lake-fabrikken, og at økt vestlig motivasjon for å bli selvforsynt på innsatsfaktorer til solpaneler og batterier gjør et slikt scenario mer sannsynlig.

Mintra steg 8 prosent til 3,84 kroner i kjølvannet av at oppkjøpsfondet The Riverside Company har solgt seg ut etter snaut syv år. Inn kommer Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd og det færøyske investeringsselskapet Tjaldur, styrt av styreleder Rúni M. Hansen i Bakkafrost

Blant negative tungvektere merker vi oss Nel, som falt over 5 prosent til 17,12 kroner på dagen selskapet opplyste om at det vil se etter sted for utvikling av ny produksjonskapasitet i Europa.

Utsikter til høyere renter er dårlig nytt for vekstaksjer, og Nordic Semiconductor og Kahoot trakk ned henholdsvis 4,1 prosent til 215 kroner og 3,2 prosent til 27,12 kroner.

Vi går gjennom de ferske inflasjonstallene fra Norge og USA, samt anslagene fra TBU, som kan gjøre lønnsoppgjøret enda mer krevende. Det tror seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets. Vi får også besøk av Erlend Lødemel, leder for renteforvaltning i Fondsfinans. Han og teamet har blitt kåret til Norges beste av Morningstar. Vi spør om hvordan rentemarkedet preges av Ukraina-invasjonen og de skyhøye energi- og råvareprisene. 10.03.2022

Stig Myrseth fyrer opp

I toppen av vinnerlisten finner vi Green Energy Group (tidligere Seabird Exploration), som spratt opp nesten 18 prosent til 2,91 kroner etter at Stig Myrseth onsdag omtalte aksjen på forumet XtraInvestor. Den tidligere Dovre-forvalteren eier aksjer i selskapet både privat og gjennom Miel Holding.

Ytterligere tre aksjer steg 15-20 prosent, det vil si Volue, Prosafe og Teco 2030.

Kryptoaksjen Norwegian Block Exchange falt mest av alle, nærmere bestemt 14 prosent. Nærmest kom Golden Energy Offshore, som onsdag varslet at selskapet vil gjøre en rettet emisjon på 5,5 millioner nye aksjer etter de seneste ukenes kraftige kursoppgang.

Aksjen falt over 11 prosent til 1,27 kroner.

Elliptic Labs sikter høyt, og skal øke omsetningen fra 63 til 500 millioner kroner. Men markedet lot seg ikke imponere, og sendte aksjen ned over 11 prosent til 22,65 kroner.

CO2 Capsol falt over 10 prosent, mens Cyviz falt nesten 9 prosent til 36,49 kroner etter torsdagens rapport som viste at selskapet taper mindre og guider vekst for årene som kommer.