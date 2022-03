Godt over halvveis i torsdagens handel er Wall Street markant ned etter onsdagens voldsomme oppgang.

Dow Jones faller 1,0 prosent til 32.951,08, S&P 500 1,2 prosent til 4.227,66, mens Nasdaq går tilbake 1,8 prosent til 13.018,67.

Investorene liker ikke signalene fra øst, der Russland har avvist Ukrainas nøytralitetsforslag i dagens samtaler mellom de krigende partenes utenriksministre. Det var også lite fremgang i temaer som fri passasje for sivile som prøver å flykte den beleirede ukrainske byen Mariupol.

Mer bensin på bålet

På makrofronten kom jobless claims inn på den skuffende siden , mens sjokkhøye USA-priser fikk mer bensin på bålet i februar. 7,9 prosent totalinflasjon var opp fra 7,5 prosent i januar, og den høyeste noteringen siden januar 1982.

Det er verdt å merke seg at inflasjonstallene for februar ikke inkluderer det skarpe oppsvinget i oljeprisen som fulgte da USA gjorde det klart at de ville innføre importforbud mot russisk olje.

Brent-oljen spratt opp i nesten 140 dollar pr. fat på det høyeste, mens WTI-oljen kom seg over 133 dollar pr. fat.

Som en konsekvens har amerikanske bensinpriser steget til sine høyeste nivåer noensinne.

Mye rødt å se i tech

Amazon spretter opp over 5 prosent etter at selskapet har annonsert en 20/1 aksjesplitt og et tilbakekjøpsprogram på 10 milliarder dollar.

Ellers er det mest rødt i teknologi.

Zoom Video faller over 7 prosent og Microsoft 2 prosent. Apple og Meta Platforms trekker begge ned rundt 3 prosent, mens Tesla går tilbake 4 prosent.

Goldman Sachs er ned 2 prosent etter varselet om nedstengning av sin russiske virksomhet, som den første store Wall Street-banken.