Høy inflasjon, nær 100 prosent sannsynlighet for at Fed setter opp renten til intervallet 0,25 - 0,5 prosent neste uke (16. mars) og krigen i Ukraina, fortsatte å tynge børsene i New York torsdag.

Dow Jones endte ned 0,3 prosent til 33.174,07 og 19 av de 30 aksjene i indeksen falt. Dagens vinner ble Chevron-aksjen, med en oppgang på 2,7 prosent. Dagens taper ble Apple-aksjen, med en nedgang på 2,7 prosent til 158,52 dollar.

S&P 500 falt 0,4 prosent til 4.259,52 og Nasdaq endte dagen med et fall på 1,0 prosent til 13.129,96. VIX-indeksen falt 5,3 prosent til 30,73.



Vinnere og tapere

Microsoft-aksjen og Alphabet-aksjen (Google) endte ned henholdsvis 1,0 og 0,9 prosent.

Oracle-aksjen falt 8 prosent i etterhandelen, etter at selskapet la frem dårligere tall for selskapets 3. kvartal enn ventet. Selskapet rapporterte et resultat pr. aksjen på 84 cent, tilsvarende 2,32 milliarder dollar, som var en halvering fra samme kvartal året før da resultat pr. aksje var 1,68 dollar. Justert resultat pr. aksje var 1,13 dollar mot 1,16 dollar på samme tid året før.

Amazon-aksjen ble dagens vinner blant tungvekterne på Nasdaq, med en oppgang på 5,4 prosent til 2.936,35 dollar. Oppgangen kom i kjølvannet av at selskapet har besluttet å splitte aksjen i forholdet 20 til 1, der én gammel aksje blir 20 nye. I tillegg er det besluttet at selskapet skal kjøpe tilbake egne aksjer for 10 milliarder dollar.

Tesla-aksjen falt 2,4 prosent til 838,30 dollar og Meta-aksjen (Facebook) endte ned 3,3 prosent til 195,21 dollar.

Agriforce Growing Systems-aksjen steg 102 prosent. Selskapet som utvikler nye disruptive systemer for dyrking av jordbruksprodukter, meldte torsdag, ifølge Marketwatch, at det har inngått en bindende intensjonsavtale om å kjøpe Deroose Plants, med virksomhet i Nord Amerika, Europa og Asia.

Olje, gull, bitcoin og rente

Oljeprisen falt torsdag, med Brent ned 1,6 prosent til 109,81 dollar og den amerikanske lettoljen ned 2,5 prosent til 106,02 dollar.

Gullprisen steg 0,8 prosent til 2.004,80 dollar, mens bitcoin falt 5,7 prosent til 39.580 dollar. Juli futures falt 7,0 prosent til 39.425 dollar. Ethereum falt 3,9 prosent til 2.620,49.

10-års renten steg 3,9 basispunkter til 1,994 prosent, mens 2-års renten steg 2,9 basispunkter til 1,706 prosent.