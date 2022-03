Toneangivende Asia-børser faller markant fredag, og usikkerheten rundt Ukraina-krigen rår videre blant investorene i kjølvannet av nedgang i New York torsdag. Samtalene mellom de to krigende partenes utenriksminister i Tyrkia endte resultatløst torsdag.

I Tokyo trekker Nikkei ned 2,5 prosent til 25,061,73, mens den bredere Topix-indeksen går tilbake 1,9 prosent til 1.795,80.

På makrofronten overrasket privat forbruk med å falle bare 1,2 prosent fra desember til januar, mot ventet et fall på 3,0 prosent. På årsbasis er forbruket opp med 6,9 prosent, mot ventet 3,6 prosent.

I Kina faller large cap-indeksen CSI 300 2,6 prosent og Shanghai Composite-indeksen med 2,3 prosent. Hang Seng i Hongkong utmerker seg negativt ved å gå tilbake 3,7 prosent, og det er først og fremst teknologi som tynger, slik sektoren gjorde i USA torsdag.

Tencent faller over 6 prosent, Alibaba over 7 prosent og Meituan nesten 11 prosent.

I Sør-Korea nøyer Kospi-indeksen seg med å falle 1,1 prosent, mens den råvaretunge Sydney-børsen faller enda mindre – 0,9 prosent.

Oljeprisene kraftig ned

Spenningen i oljemarkedet er redusert, og oljeprisene falt kraftig etter at Russlands president Vladimir Putin torsdag forsikret om at landet vil fortsette å selge olje og gass til EU.

– Vi vil oppfylle alle våre forpliktelser når det gjelder energiforsyning, sa Putin, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax på et regjeringsmøte i Moskva. Han beskrev Europa som den viktigste kjøperen av russisk energi.

Fredag morgen har frontkontrakten for Brent-oljen flatet ut på 109,35 dollar pr. fat, noe som er rundt 4 dollar lavere enn ved stengetid på Oslo Børs torsdag. Så langt i dagens handel snakker vi om et fall på 0,7 prosent.

WTI-oljen stiger 0,3 prosent i dagens handel til 105,68 dollar pr. fat.

– Jeg tror noe av krigsangsten forsvinner fra markedet. Vi avviste 130 dollar to ganger denne uken. Folk begynner å spørre seg om tilbudsproblemet er så stort. Det er fortsatt rikelig med russisk produksjon, sier Again Capital New York-baserte-partner John Kilduff til Reuters.