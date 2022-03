Oslo Børs åpner opp

Utslagene er generelt beskjedne blant de mest omsatte, og både Yara, DNB og REC Silicon er alle ned rundt 0,5 prosent. Førstnevnte varslet fredag morgen at selskapet har besluttet å stoppe alle innkjøp fra leverandører knyttet til russisk sanksjonerte enheter og personer.

Vi går gjennom de ferske inflasjonstallene fra Norge og USA, samt anslagene fra TBU, som kan gjøre lønnsoppgjøret enda mer krevende. Det tror seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets. Vi får også besøk av Erlend Lødemel, leder for renteforvaltning i Fondsfinans. Han og teamet har blitt kåret til Norges beste av Morningstar. Vi spør om hvordan rentemarkedet preges av Ukraina-invasjonen og de skyhøye energi- og råvareprisene. 10.03.2022

Rally etter rapport

Høyt på vinnerlisten finner vi Hav Group , som mangedoblet inntjeningen i fjerde kvartal og holder på guidingen som peker mot en omsetning på 1,3 milliarder kroner i 2025. Markedet reagerer med å sende aksjen opp over 1,5 prosent.

Havyard, som eier 33,3 prosent av Hav Group, stiger 3 prosent.

Hexagon Purus spretter opp over 16 prosent til 30,22 kroner etter at Nordea ifølge TDN Direkt har tatt opp dekning av aksjen med kjøpsanbefaling og kursmål 39 kroner.

Kalera stiger nærmere 10 prosent, mens skadeskutte Green Energy Group (tidligere SeaBird Exploration) fortsetter opp over 17 prosent etter at en av selskapets aksjonærer, Stig Myrseth, snakket aksjen opp på et forum onsdag denne uken.

Oljeprisene kraftig ned

Spenningen i oljemarkedet er redusert, og oljeprisene falt kraftig torsdag ettermiddag etter at Russlands president Vladimir Putin torsdag forsikret om at landet vil fortsette å selge olje og gass til EU.

– Vi vil oppfylle alle våre forpliktelser når det gjelder energiforsyning, sa Putin, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax på et regjeringsmøte i Moskva. Han beskrev Europa som den viktigste kjøperen av russisk energi.

Fredag morgen har frontkontrakten for Brent-oljen tatt seg litt opp igjen, og stiger 2,3 prosent til 111,82 dollar pr. fat, noe som er ned fra rundt 113,30 dollar ved stengetid torsdag.

WTI-oljen stiger 1,9 prosent i dagens handel til 107,98 dollar pr. fat.

– Jeg tror noe av krigsangsten forsvinner fra markedet. Vi avviste 130 dollar to ganger denne uken. Folk begynner å spørre seg om tilbudsproblemet er så stort. Det er fortsatt rikelig med russisk produksjon, sier Again Capital New York-baserte-partner John Kilduff til Reuters.

Equinor stiger 0,5 prosent i tidlig handel fredag, mens Aker BP fortsetter der den slapp torsdag og klatrer nye 1,6 prosent. Vår Energi stiger over 2 prosent.