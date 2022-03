(Oppdatert)

Oslo Børs åpnet opp fredag. Rundt lunsjtider steg hovedindeksen 1,4 prosent til 1.210,39, og det var da omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 2.334 millioner kroner.

Kl.14.17 fredag har hovedindeksen svekket seg betraktelig, og står i 1.195,80, opp 0,17 prosent. Det er nå omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4.205 millioner kroner.

Europa

Toneangivende Europa-børser trekker også oppover. Britiske FTSE 100 stiger 1,1 prosent etter sterke BNP-tall, mens tyske DAX og franske CAC er opp henholdsvis 1,5 og 0,9 prosent.

Hagen-handel

Kahoot stiger 8,0 prosent til 29,30 kroner, etter at det ble kjent at Stein Erik Hagen nå satser et lodd på kursrekyl i Kahoot.

Stein Erik Hagens Canica har nemlig dukket opp blant de 50 største aksjonærene i selskapet.

Høyner i Nel

Nel stiger 5,1 prosent på Oslo Børs til 18,20 kroner etter at Goldman Sachs ifølge TDN Direkt har høynet kursmålet fra 17 til 22 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen.

Spretter opp

Hexagon Purus stiger tosifret med 22,4 prosent til 32,65 kroner. Nordea Markets starter ifølge TDN Direkt dekning av Hexagon Purus med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 39 kroner pr. aksje.

«Tilgang til flere tiår med ekspertise og en rekke dekarboniseringstilbud gir Purus en betydelig fordel, som resulterer i muligheten til å betjene et bredt spekter av sluttmarkeder», skriver meglerhuset.