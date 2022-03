Oslo Børs endte opp – ti aksjer steg tosifret

Det ble en nesten flat dag på Oslo Børs fredag. Hovedindeksen endte opp 0,06 prosent til 1.194,29. Oppgangen denne uken ble da på 0,3 prosent. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 6,8 milliarder kroner fredag.

Tre av de ti mest omsatte aksjene falt. Equinor-aksjen falt 2,0 prosent til 286,65 kroner, mens Aker BP-aksjen endte ned 2,8 prosent til 297,50 kroner. Yara-aksjen falt 2,2 prosent til 411,60 kroner.

Fire aksjer falt til ny all-time low. ADS Maritime-aksjen falt 1,3 prosent til 1,48 kroner, mens Astrocast-aksjen endte ned 1,5 prosent til 19,50 kroner. Csam Health-aksjen falt 2,1 prosent til 61,70 kroner, mens Norsk Titanium-aksjen falt 5,7 prosent til 3,30 kroner.

Vinnere og tapere

Nel-aksjen og Kahoot!-aksjen ble vinnerne blant de mest omsatte med en oppgang på 4,8 prosent til 17,95 kroner og en oppgang på 5,5 prosent til 28,60 kroner.

Oppgangen i Kahoot!-aksjen kom etter at det ble kjent at Stein Erik Hagen nå satser millioner på en kursrekyl og at Hagens Canica har dukket opp blant de 50 største aksjonærene i selskapet.

Nel-aksjen steg etter at Goldman Sachs ifølge TDN Direkt har høynet kursmålet fra 17 til 22 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen.

Aker Solutions meldte om «en betydelig» syvårig kontraktsforlengelse av en eksisterende rammeavtale med Okea. Selskapet definerer «en betydelig kontrakt» til å være verdt mellom 700 og 1.200 millioner kroner. Aksjen steg 3,5 prosent til 30,15 kroner.

Hexagon Purus-aksjen steg 19,9 prosent til 32 kroner etter at Nordea Markets tok opp dekning på aksjen, med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 39 kroner.