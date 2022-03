Tech-smell på Wall Street

Oljemarkedet, inflasjonsfrykt og Russland-uro fortsatte å prege ukens siste handelsdag.

Ved stengetid så indeksene slik ut:

S&P 500 falt 1,3 prosent til 4.204,36.

Nasdaq falt 2,2 prosent til 12.843,81.

Dow Jones falt 0,7 prosent til 32.943,33.

Den amerikanske tiåringen lå på 2,0 prosent, mens Vix-indeksen steg til 30,94 poeng.

Spenningen i oljemarkedet ble redusert torsdag, og oljeprisene falt kraftig etter at Russlands president Vladimir Putin forsikret om at landet vil fortsette å selge olje og gass til EU.

Joe Biden innførte fredag nye sanksjoner mot Russland, noe som innebærer blant annet forbud mot import og eksport av bestemte varer mellom landene.

På torsdag kjent at USAs konsumprisvekst i februar steg til 7,9 prosent, mer enn noen gang siden 1982. Merk imidlertid at utregningsmåten har endret seg i løpet av de seneste 40 årene. Med 1980-metoden ville dagens inflasjonstall ha vært mer enn 15 prosent, ifølge Shadowstats.

Onsdag 16. mars vil renten etter alt og dømme bli hevet i USA. CME Groups FedWatch Tool viser fredag at det er 95,9 prosent sannsynlighet for at renten heves fra dagens 0-0,25 prosent til 0,25-0,5 prosent.

Goldman Sachs kuttet anslagene for bruttonasjonalprodukt for 2022 ned fra 3,1 prosent til 2,9, ifølge CNBC. Goldman mener at sannsynligheten er lav for at USA går inn i en resesjon fortsatt er lav, men nevner også at dette kan fort snu dersom oljeprisen fortsetter å øke.