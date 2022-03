Kraftig børsfall i Hongkong

I Japan stiger Nikkei 1,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,20 prosent.

Shanghai Composite faller derimot 1,09 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 3,28 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,63 prosent.

I India stiger Sensex 0,50 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 1,21 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,63 prosent.

Ny smittebølge

Årsaken til det tunge børsfallet i Hongkong og nedgangen i Kina er et nytt coronautbrudd, som har fått Kina til å innføre nye nedstenginger i deler av landet.

«Kina opplever den største bølgen av Covid siden slutten av den nasjonale nedstengningen i mars 2020», skriver ANZ Research, ifølge CNBC.

«Hvis nedstengningen forlenges vil Kinas økonomiske vekst bli betydelig påvirket. Det er for tidlig for oss å endre på våre BNP-prognoser (5 prosent) for 2022, men vi er klar over påvirkningen av en delvis lockdown i de økonomisk rike provinsene», påpekes det.

I storbyen Shenzhen, som ligger like ved Hongkong, må nå 17 millioner mennesker holde seg hjemme. Nedstengningen skal være til 20. mars.