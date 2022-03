Ifølge TDN Direkt kommer det meldinger om at samtalene mellom USA og Iran om å gjenopprette atomavtalen fra 2015 stadig blir vanskeligere.

Oljeaksjene

Equinor svekkes 0,23 prosent til 286,00 kroner, mens Aker BP er ned 2,62 prosent til 289,70 kroner.

Vår Energi svekkes 0,78 prosent til 30,36 kroner, og DNO er ned 5,90 prosent til 11,73 kroner. Sistnevnte handles mandag eks. utbytte på 0,20 kroner pr. aksje.

InterOil Exploration and Production, som hittil i år er opp over 140 prosent, faller mandag 8,50 prosent til 2,10 kroner. Selskapet la i morges frem en produksjonsoppdatering.

InterOil-sjef Leandro Carbone uttalte i forrige uke til Finansavisen at det er to årsaker som ligger bak det han omtaler som «en imponerende kursoppgang».

I rødt

DOF raser 31,41 prosent til 0,88 kroner. DOF-ledelsen advarte fredag kveld om at en refinansieringsløsning ennå ikke er på plass, og ledelsen kan ikke gi noen forsikringer om at selskapet vil være i stand til å finne en løsning med sine kreditorer. Det vil imidlertid være nødvendig for at selskapet skal kunne drive videre.

Ice Group faller nå 13,33 prosent, etter en oppgang på over 150 prosent den siste uken. Fredag advarte Nordnets investeringsøkonom, Mads Johannesen, om aksjen, og påpekte at den skal faller 74 prosent.

Opptur

Golden Energy Offshore melder mandag at de er tildelt en kontrakt for «Energy Scout», som har ligget i varmt opplag i 16 måneder. Nyheten sender aksjen opp 28,29 prosent til 1,95 kroner, og er nå den siste måneden opp over 170 prosent.

Også hydrogenaksjen Hynion stiger kraftig, og er nå opp 11,04 prosent til 2,00 kroner.

Blant tungvekterne henter Yara seg inn 2,16 prosent til 420,50 kroner. Nel fortsetter fredagens opptur og styrkes ytterligere 2,48 prosent til 18,40 kroner.

DNB er opp 1,35 prosent til 194,50 kroner og Storebrand styrkes 1,72 prosent til 83,80 kroner.