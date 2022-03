Tre oljeserviceaksjer stiger tosifret

Golden Energy Offshore melder mandag at de er tildelt en kontrakt for «Energy Scout», som har ligget i varmt opplag i 16 måneder. Nyheten sender aksjen opp 15,8 prosent.

I rødt

DOF raser 23,5 prosent. DOF-ledelsen advarte fredag kveld om at en refinansieringsløsning ennå ikke er på plass, og ledelsen kan ikke gi noen forsikringer om at selskapet vil være i stand til å finne en løsning med sine kreditorer. Det vil imidlertid være nødvendig for at selskapet skal kunne drive videre.

Ice Group faller nå 23,6 prosent, etter en oppgang på over 150 prosent den siste uken. Fredag advarte Nordnets investeringsøkonom, Mads Johannesen, om aksjen, og påpekte at den skal falle 74 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag ned 3,8 prosent til 108,31 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 4,9 prosent til 103,98 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 111,42 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

«At dette skjer til tross for at Iran-avtalen fremdeles ikke er i boks, der Iran har fyrt av missiler mot Israelske mål i Irak, kan henge sammen med at russisk olje finner veien til markedet», skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

«India vurderer nå f.eks. mekanismene for å handle russisk olje i Rupee. Samtidig er Omikron «bølgen» i Kina kanskje en bekymring på etterspørselen», påpeker meglerhuset.

Ifølge TDN Direkt kommer det meldinger om at samtalene mellom USA og Iran om å gjenopprette atomavtalen fra 2015 stadig blir vanskeligere.

Oljeaksjene

Equinor svekkes 1,4 prosent, mens Aker BP er ned 3,8 prosent. Vår Energi svekkes 1,6 prosent, og DNO er ned 6,8 prosent. Sistnevnte handles mandag eks. utbytte på 0,20 kroner pr. aksje.

InterOil Exploration and Production , som hittil i år er opp over 125 prosent, faller mandag 14,2 prosent. Selskapet la i morges frem en produksjonsoppdatering.

InterOil-sjef Leandro Carbone uttalte i forrige uke til Finansavisen at det er to årsaker som ligger bak det han omtaler som «en imponerende kursoppgang».