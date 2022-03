Dow Jones stiger over 200 poeng

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,3 prosent og står i 12.802,63 poeng mens Dow Jones står i 33.167,66 poeng etter en oppgang på 0,7 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 4.217,74 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,09 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,1 prosent til 31,08.

Morgan Stanley har nedgradert Occidental Petroleum og Chevron fra overvekt til nøytral etter den siste tids kursoppganger. Kort tid etter at handelen tok til faller aksjene henholdsvis 5,0 prosent og 2,4 prosent.

«Investorene er utelukkende opptatt av krigen i Ukraina, som pågår for fullt. En eventuell våpenhvile vil ta bort mye av presset i finansmarkedene, gitt at viktige råvarer handles på nivåer som er skadelig for verdensøkonomien», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Onsdag er det nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken forventer at styringsrenten heves med 25 basispunkter. Deretter venter han at de nye rentesignalene til sentralbanken (dot plots) vil indikere ytterligere fire renteøkninger gjennom dette året.