Mandag sier en talsperson for utenriksdepartementet i Iran at USA nå må ta en avgjørelse om de ønsker å gjenopplive atomavtalen.

Ellers sier India mandag at landet vurderer å importere olje og andre råvarer til en rabatt fra Russland, ifølge Reuters. India importerer normalt sett 80 prosent av sitt oljebehov, og 2-3 prosent av disse volumene kommer fra Russland.

«Russland tilbyr olje og andre råvarer til en betydelig rabatt. Det tar vi gjerne. Vi har noen utfordringer som tankskip, forsikringsdekning og oljeblandinger som må løses, men når det er gjort vil vi ta rabattene», sa en myndighetsperson i India, ifølge Reuters.

Opptur

Johan Johannson, Norges fjerde rikeste, har sikret seg aksjer for titalls millioner kroner i Atlantic Sapphire. Aksjen endte opp 6,8 prosent.

DNB-analytiker Patrik Ling har operert med kursmål på 31 kroner på Nordic Nanovector . Nå justerer han ned kursmålet, men ikke lenger enn til 26 kroner og gjentar kjøpsanbefalingen. Hvis han får rett snakker vi om en dobling fra dagens børskurs. Aksjen steg mandag 4,3 prosent.

EMGS vil bokføre en multiklientomsetning på om lag 1 millioner dollar i første kvartal 2022. Aksjen steg 3,6 prosent.

Huddlestock Fintech har signert en avtale med en nordeuropeisk investeringsklubb, som har valgt å bruke Huddlestocks Bedrock-løsning. Det fremgår av en melding mandag. Aksjen endte opp 4,8 prosent.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum frykter norsk økonomi skal bli overopphetet og fremtvinge flere renteøkninger. Trygve Hegnar tror han overdriver. Vi snakker også om hvorfor småaksjonærene må følge med i Ice-aksjen, gjeldskrisen i supply og hvordan antallet børsnoteringer ser ut til å tørke opp for tiden. 14.03.2022

I slutten av forrige uke signerte Gram Car Carriers en seksårig charteravtale med en større asiatisk operatør. Nå oppjusterer Clarksons Platou Securities sitt kursmål på Gram Car Carriers fra 100 til 125 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas. Aksjen steg 3,8 prosent.

Golden Energy Offshore melder mandag at de er tildelt en kontrakt for «Energy Scout», som har ligget i varmt opplag i 16 måneder. Nyheten sendte aksjen opp 12,5 prosent.

I rødt

Pyrum Innovations og Continental utvider det eksisterende samarbeidet med mål om å optimalisere og utvide resirkuleringen av utgåtte dekk gjennom pyrolyse. Aksjen sto på stedet hvil.

DOF raste 35,8 prosent. DOF-ledelsen advarte fredag kveld om at en refinansieringsløsning ennå ikke er på plass, og ledelsen kan ikke gi noen forsikringer om at selskapet vil være i stand til å finne en løsning med sine kreditorer. Det vil imidlertid være nødvendig for at selskapet skal kunne drive videre.

Ice Group falt mandag 27,7 prosent, etter en oppgang på over 150 prosent den siste uken. Fredag advarte Nordnets investeringsøkonom, Mads Johannesen, om aksjen, og påpekte at den skal falle 74 prosent.