Sur start på Fed-uken – Nasdaq ned 1,9 prosent

Det endte med nedtur på USA-børsen mandag. Onsdag kommer rentebeslutningen fra Federal Reserve.

S&P 500 endte ned 0,74 prosent

endte ned 0,74 prosent Nasdaq -indeksen falt 1,92 prosent

-indeksen falt 1,92 prosent Dow Jones endte uendret

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten steg til 2,14 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, økte 6,2 prosent til 32,67.

Frykten brer seg etter USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan møtte mandag president Xi Jinpings nære rådgiver Yang Jiechi i Roma for å diskutere krigen i Ukraina.

USA frykter nå at Kina skal støtte Russland militært i krigen, men ledelsen i Kreml benekter at de har bedt om slik støtte.



Det hvite hus frykter også at Kina skal benytte krigen i Ukraina som et ledd i rivaliseringen med USA og det amerikanerne frykter er en langsiktig strategi fra Beijings side på å frata dem det økonomiske og politiske hegemoniet i verden.

Viktig onsdag

Onsdag er det nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken forventer at styringsrenten heves med 25 basispunkter. Deretter venter han at de nye rentesignalene til sentralbanken (dot plots) vil indikere ytterligere fire renteøkninger gjennom dette året.

«Investorene er utelukkende opptatt av krigen i Ukraina, som pågår for fullt. En eventuell våpenhvile vil ta bort mye av presset i finansmarkedene, gitt at viktige råvarer handles på nivåer som er skadelig for verdensøkonomien», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Morgan Stanley har nedgradert Occidental Petroleum og Chevron fra overvekt til nøytral etter den siste tids kursoppganger. Kort tid etter at handelen tok til faller aksjene henholdsvis 5,0 prosent og 2,4 prosent.