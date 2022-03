Hongkong-børsen stuper for andre dag på rad

I Japan stiger Nikkei 0,25 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,94 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 2,76 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 3,95 prosent, mens Kospi i Sør-Korea svekkes 0,59 prosent.

I India faller Sensex 0,07 prosent, S&P/ASX 200-indeksen er ned 0,73 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot klatrer 0,44 prosent.

Tech-trøbbel

Kinesiske tech-aksjer notert både i Hongkong og i USA fortsatte ned. Alibaba er ned 6,7 prosent, JD.com svekkes 5,2 og NetEase svekkes 3,4 prosent.

Årsaken er ifølge CNBC frykt for delisting i USA etter at Securities and Exchange Comission i forrige uke identifiserte fem dobbeltnoterte selskaper som ikke har fulgt Holding Foreign Companies Accountable Act.

Smitteutbrudd

Tirsdag registrerte kinesiske helsemyndigheter ifølge NTB 5.280 nye koronatilfeller. Det er det høyeste antallet på ett døgn på to år.

Mange kinesiske byer har blitt nedstengt, blant dem teknologisenteret Shenzhen. Blant de andre byene som stenges ned er Dalian, Nanjing og Tianjin, som ligger nær hovedstaden Beijing.