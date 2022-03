(Saken oppdateres)

Oslo Børs faller i åpningen tirsdag.

Like etter kl. 11 handel står hovedindeksen i 1.180,29, ned 1,56 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 5,66 prosent til 100,85 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 5,67 prosent til 97,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 103,71 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeprisene faller ifølge TDN Direkt tilbake drevet av optimisme i forhandlingene mellom Russland og Ukraina, som vil fortsette tirsdag.

I tillegg er det frykt for redusert etterspørsel som følge av de kinesiske coronanedstengningene som rammer 30 millioner. Tirsdag registrerte kinesiske helsemyndigheter ifølge NTB 5.280 nye tilfeller. Det er det høyeste antallet på ett døgn på to år.

«Restriksjonene vil sannsynligvis gi en redusert oljeetterspørsel i de kommende ukene», sier ANZ-analytiker Brian Martin, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 1,83 prosent til 282,15 kroner, mens Aker BP svekkes 3,95 prosent til 275,10 kroner. Vår Energi er ned 1,80 prosent til 28,99 kroner.

DNO går tilbake 3,41 prosent til 11,04 kroner. InterOil Production and Exploration, som er opp knappe 100 prosent hittil i år, faller nå 12,31 prosent til 1,71 kroner.

I rødt

Oljeserviceaksjen PGS faller hele 13,92 prosent til 3,34 kroner. SEB-analytiker gjentok mandag sin salgsanbefaling på aksjen med et kursmål på 0,50 kroner.

Kongsberg Automotive faller 13,32 prosent til 2,53 kroner. Selskapet la i morges frem sine tall for fjerde kvartal, hvor de mer enn halverte driftsresultatet og kunne melde at de nå dropper guiding for neste år.

Etter et fall 27,7 prosent mandag, fortsetter Ice Group -aksjen ned ytterligere 12,50 prosent til 1,05 kroner. Fredag advarte Nordnets investeringsøkonom, Mads Johannesen, om aksjen, og påpekte at den skal falle 74 prosent.

Ice er solgt, men aksjen svinger kraftig opp og ned. Her må folk passe på, advarer Trygve Hegnar.

Også DOF raste i går. Aksjen endte ned 35,8 prosent, og fortsetter nedturen med et fall på 12,53 prosent til 0,72 kroner tirsdag.

DOF-ledelsen advarte fredag kveld om at en refinansieringsløsning ennå ikke er på plass, og ledelsen kan ikke gi noen forsikringer om at selskapet vil være i stand til å finne en løsning med sine kreditorer. Det vil imidlertid være nødvendig for at selskapet skal kunne drive videre.

Opptur

Crayon kunne i morges melde at de har signert en betydelig programvare- og skyavtale med Cognite. Aksjen er nå opp 0,28 prosent til 179,00 kroner.

Blant tungvekterne er det lite oppgang å spore. Orkla klatrer 0,72 prosent til 78,60 kroner, mens Lerøy Seafood stiger 0,46 prosent til 74,44 kroner.