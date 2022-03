Seismikkselskapet PGS faller hele 20 prosent til 3,10 kroner. SEB-analytiker gjentok mandag sin salgsanbefaling på aksjen med et kursmål på 0,50 kroner.

Kongsberg Automotive faller 10 prosent til 2,63 kroner. Selskapet la i morges frem sine tall for fjerde kvartal, hvor de mer enn halverte driftsresultatet og kunne melde at de nå dropper guiding for neste år.

DOF raste ned 35,8 prosent på mandag, og fortsetter nedturen med et fall på 7,5 prosent til 0,76 kroner tirsdag.

DOF-ledelsen advarte fredag kveld om at en refinansieringsløsning ennå ikke er på plass, og ledelsen kan ikke gi noen forsikringer om at selskapet vil være i stand til å finne en løsning med sine kreditorer. Det vil imidlertid være nødvendig for at selskapet skal kunne drive videre.

Både SEB og SpareBank 1 hevet kursmålet for Subsea-7 forrige uke til henholdsvis 94 og 90 kroner pr. aksje. Nå er det Jefferies' tur. Meglerhuset har anbefalt kjøp av Subsea 7 tidligere, og gjentar kjøpsanbefalingen nå i det kursmålet økes fra 90 til 100 kroner. Det er Mark Wilson som står bak Subsea 7-analysen. Aksjen stiger 6,2 prosent til 11,26 kroner.

Borgestad stiger 6,8 prosent til 2,50 kroner, mens PoLight stiger 4,5 prosent til 166,40 kroner. Sistnevnte har mottatt en kjøpsordre for TLens til en verdi på over 3,5 millioner kroner.

Reach Subsea solgte 208 ROV-dager i februar 2022, mot 114 i samme periode året før. Aksjen stiger 3,1 prosent.

Huddlestock Fintech signerte mandag en avtale med en nordeuropeisk investeringsklubb, som har valgt å bruke Huddlestocks Bedrock-løsning. Aksjen stiger 9,4 prosent.

Sanksjoner mot Russland

Tirsdag ble de kjent at EU vedtar nye sanksjoner mot Russland. Sanksjonene skal være rettet mot militærindustrien, stålindustrien og energisektoren.

I morgen forfaller dollaravdrag på statsgjeld på i overkant av én milliard kroner. Totalt har Russland utenlandsgjeld i dollar og euro på totalt 440 milliarder kroner. Sjansen for at Putin og resten av de russiske lederne klarer å nedbetale gjelden er forsvinnende liten.

– Vi ser en konkurs som det mest sannsynlige scenarioet. Det kommer ikke til å gå stille for seg. Venezuela er den beste sammenligningen, sier Simon Waever, sjef for fremvoksende markeder i Morgan Stanley.