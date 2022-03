Optimisme på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,9 prosent og står i 12.694,44 poeng mens Dow Jones står i 33.173,46 poeng etter en oppgang på 0,7 prosent. S&P 500 stiger 0,7 prosent til 4.203,78 poeng.

Flere amerikanske flyselskaper øker guidingen etter at etterspørselen har bedret seg raskere enn forventet, ifølge CNBC. Delta Air Lines stiger 8,9 prosent i åpningsminuttene, United Airlines er opp 8,8 prosent, American Airlines stiger 7,9 prosent mens Southwest Airlines legger på seg 6,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,09 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,9 prosent til 32,04. Utsikter til høyere renter fra alle de store sentralbankene, er ikke positivt for aksjemarkedet, uansett hvordan man vrir og vender på det, er dommen fra DNB Markets tirsdag.

Ifølge Reuters har USAs sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan advart sin kinesiske motpart, Yang Jiechi, om konsekvensene som kan oppstå dersom Kina hjelper Russland i konflikten i Ukraina.

«Når det gjelder katalysatorer, snakker vi litt om en perfekt storm. Faktisk er det akkurat som i brettspillet Axis and Allies, der USA stadig samler tropper for å ruste seg opp mot sine antatte fiender», skriver global sjefstrateg Stephen Innes i Axi i en oppdatering tirsdag.

Makro

Empire manufacturing-indeksen, som indikerer aktiviteten i næringslivet i New York, viser minus 11,8 poeng for mars, det laveste nivået siden mai 2020, ifølge New York Federal Reserve. Det var ventet en indeks på 7,0 poeng.

Produsentprisene i USA økte med 0,8 prosent i februar, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var produsentprisene opp 10 prosent. Ifølge Trading Economics var det ventet at produsentprisene ville stige 0,9 prosent på månedsbasis og 10 prosent på årsbasis.

Rødt i Europa og Asia

Tirsdag faller de viktigste børsene i Europa rundt 0,5 prosent etter en tøff start på børsdagen. Det har også vært en rød dag på børsene i Asia, hvor kinesiske tek-giganter var blant aksjene som fikk juling.

«Investorene frykter at flere kinesiske selskaper kan bli de-listet i USA grunnet manglende evne til å overholde gjeldende amerikanske regler», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.