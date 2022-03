Oljekrasj på Oslo Børs

Oljeprisen stupte ned til under 100 dollar på tirsdag. Etter en turbulent handelsdag sto hovedindeksen i 1.180,15 ved stengetid, et fall på 1,6 prosent fra mandag.

Brentoljen falt 6,7 prosent til 99,70 dollar pr. fat. WTI-oljen falt 6,5 prosent til 96,30 dollar pr. fat.

Equinor falt 0,9 prosent til 284,95 kroner, mens Aker BP falt 4,0 prosent til 274,90 kroner.

Fremtidsindeksen fra det tyske ZEW-instituttet i Mannheim har gått på den største smellen siden indeksens start i desember 1991.

«En resesjon blir mer og mer sannsynlig. Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland demper de økonomiske utsiktene for Tyskland betydelig», heter det fra ZEW-instituttets president, professor Achim Wambach.

Regionalt nettverk bekrefter alt Nordea Markets tidligere har advart mot. Nå er det duket for en styringsrente på 2,5 prosent, mener Dane Cekov, makroøkonom i Nordea Markets.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken påpeker at dagens arbeidsledighet er betydelig lavere enn anslått av sentralbanken, og nær nivåene i forkant av finanskrisen.

«I sum har presset økt mot Norges Bank. Vi holder foreløpig fast ved prognosen om fire hevinger i år, mot tre hevinger, som Norges Bank har varslet så langt. Men risikoen er på oppsiden», la Gonsholt Hov til.

Olje i rødt

En rekke oljerelaterte aksjer stupte parallelt med oljeprisfallet. Golden Energy Offshore Services og PGS ble dagens største tapere og falt henholdsvis 23,9 og 23,8 prosent. På sistnevnte gjentok SEB-analytiker mandag sin salgsanbefaling med et kursmål på 0,50 kroner.

DOF, InterOil Production and Exploration og Questerre ble også påvirket av dagens oljeprisfall og falt henholdsvis 14,7, 16,1, og 9,9 prosent. Førstnevnte, DOF, fikk tirsdag forlenget kontrakten med Equinor Energy AS for "Skandi Mongstad" for tre år og "Skandi Vega" for to år.