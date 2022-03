Wall Street: Amerikanske flyaksjer stiger kraftig

Halvveis inn i dagens handelsdag ser indeksene slik ut:

S&P 500 stiger 1,5 prosent til 4.235,20.

Nasdaq stiger 2 prosent til 12.831,22.

Dow Jones stiger 1,3 prosent til 33.367,62.

Den amerikanske tiåringen lå på 2,147 prosent, mens Vix-indeksen faller til 30,59.

Utsikter til høyere renter fra alle de store sentralbankene, er ikke positivt for aksjemarkedet, uansett hvordan man vrir og vender på det, er dommen fra DNB Markets tirsdag.

Ifølge Reuters har USAs sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan advart sin kinesiske motpart, Yang Jiechi, om konsekvensene som kan oppstå dersom Kina hjelper Russland i konflikten i Ukraina.

«Når det gjelder katalysatorer, snakker vi litt om en perfekt storm. Faktisk er det akkurat som i brettspillet Axis and Allies, der USA stadig samler tropper for å ruste seg opp mot sine antatte fiender», skriver global sjefstrateg Stephen Innes i Axi i en oppdatering tirsdag.

Bevegelser

Flere amerikanske flyselskaper har steget kraftig etter forbedret guiding. Etterspørselen har økt mye raskere enn forventet, og flyselskapene tror inntjeningen vil kunne dempe effekten av prisøkningene på drivstoff, ifølge CNBC.

«Vi kan tjene penger til oljepriser på 100 dollar per fat eller høyere, og det vil vi. Det kan ha kortsiktige konsekvenser. Men det er ikke en langsiktig innvirkning på bransjens evne til å tjene penger,» sa adm. direktør i American Airlines, Doug Parker.

Blockchain-selskapet ConsenSys har hentet inn omtrent 4 milliarder kroner i en emisjon, der blant annet Microsoft og Softbank deltok, ifølge CNBC. Selskapet er startet av en av grunnleggerne av kryptovalutaen Ethereum. Microsoft stiger 2,6 prosent

Starbucks stiger 4,3 prosent, etter at selskapet inngikk en avtale med Volvo om installasjon av elbilladere på flere av deres lokasjoner i USA, skriver CNBC.

Peloton stiger 9 prosent til 22 dollar pr. aksje, etter at AllianceBernstein setter kursmål til 40 dollar.

Makro

Empire manufacturing-indeksen, som indikerer aktiviteten i næringslivet i New York, viser minus 11,8 poeng for mars, det laveste nivået siden mai 2020, ifølge New York Federal Reserve. Det var ventet en indeks på 7,0 poeng.

Produsentprisene i USA økte med 0,8 prosent i februar, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var produsentprisene opp 10 prosent. Ifølge Trading Economics var det ventet at produsentprisene ville stige 0,9 prosent på månedsbasis og 10 prosent på årsbasis.