I Japan stiger Nikkei 1,57 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,58 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,06 prosent, Hang Seng i Hongkong stiger 7,21 prosent, og Kospi i Sør-Korea klatrer 1,06 prosent.

I India er Sensex opp 1,29 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 1,10 prosent, mens Straits Times i Singapore legger på seg 1,33 prosent.

Tiltak

Kinas State Council uttalte ifølge TDN Direkt på et møte onsdag at det vil holde aksjemarkedene stabile og iverksette tiltak for å løfte økonomien i løpet av første kvartal.

Rådet oppfordret også sentralbanken til å ta initiativ for å støtte økonomien.

Wall Street

Oppgangen i Asia kommer i kjølvannet av tirsdagens børsopptur i USA. Oljeprisen falt under 100 dollar fatet, noe Wall Street reagerte positivt på.

Industriindeksen Dow Jones endte opp 1,82 prosent til 33,544.34, mens den brede S&P 500-indeksen steg 2,14 prosent til 4,262.45 Teknologiindeksen Nasdaq ble dagens vinner og klatret 2,92 prosent til 12,948.62.

Den amerikanske sentralbanken skal onsdag legge frem sin siste rentebeslutning. Det er ventet at Fed, for første gang siden 2018, hever renten, og ekspertene spår at den vil settes opp med 0,25 prosentpoeng.