Oslo Børs stiger i åpningen onsdag.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 1.205,55, opp 2,15 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 3,71 prosent til 103,64 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,86 prosent til 99,20 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 99,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Forhandlingene mellom Russland og Ukraina vil fortsette i onsdag, etter Ukraina ifølge TDN Direkt omtalte tirsdagens forhandlinger som vanskelige.

I tillegg er det ifølge nyhetsbyrået også rettet fokus mot coronanedstengningen i Kina, som er verdens største oljeimportør. Foreløpig er 30 millioner mennesker rammet.

«Det er estimert at en betydelig nedstengning i Kina vil sette om lag 0,5 millioner fat med oljeetterspørsel i fare», sier Louise Dickson i Rystad Energy, melder TDN Direkt.

Equinor klatrer 2,16 prosent til 290,80 kroner, og Aker BP styrkes 2,95 prosent til 283,00 kroner.

DNO er opp 3,44 prosent til 11,28 kroner, mens InterOil Exploration and Production klatrer 14,86 prosent til 1,86 kroner.

Opptur

Quantafuel styrkes onsdag morgen 7,32 prosent til 19,80 kroner. Selskapet meldte i morges at det nå har fullført reparasjonsarbeidet for de to første linjene på Skive, og anlegget er gradvis tilbake i produksjon.

Petrolia melder om intensjonsavtale om en CO2-hub i Tyskland, og aksjen fyker opp 13,90 prosent til 5,90 kroner.

Golden Energy Offshore og PGS ble gårsdagens to største tapere, med fall på henholdsvis 23,9 og 23,8 prosent. Begge henter seg kraftig inn igjen onsdag. Førstnevnte er nå opp 20,77 prosent til 1,57 kroner, mens PGS styrkes 8,59 prosent til 3,21 kroner.

Siem Offshore er dagens foreløpig største vinner med en oppgang på 34,38 prosent til 6,45 kroner. Onsdag morgen ble det kjent at Christen Sveaas-kontrollerte Kistefos har kjøpt 77,7 millioner aksjer i selskapet.

I rødt

Taperlisten på Oslo Børs er kort onsdag, og ingen av de mest omsatte aksjene svekkes.

Øverst topper Ice Group , som faller 8,40 prosent til 0,92 kroner. Fredag advarte Nordnets investeringsøkonom, Mads Johannesen, om aksjen, og påpekte at den skal falle 74 prosent.