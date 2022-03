Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,4 prosent og står i 13.130,03 poeng mens Dow Jones står i 33.869,15 poeng etter en oppgang på 1,0 prosent. S&P 500 stiger 1,0 prosent til 4.304,79 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,17 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,4 prosent til 28,82.

I kveld hever Federal Reserve renten for første gang siden 2018.

«Nylige signaler fra sentralbanksjef Powell tilsier at sentralbanken vil nøye seg med en oppgang på 25 basispunkter, som følge av den høye usikkerheten knyttet til krigen i Ukraina. Spenningen handler først og fremst om signalene som kommer om hvor raskt og hvor mye rentene vil stige fremover», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Ifølge meglerhuset priser markedene inn at renten ved årsskriftet vil ligge 1,75 prosentpoeng over dagens nivå, og at det før sommeren, kanskje allerede i mai, vil komme en heving på 50 basispunkter.

«Kanskje vil Powell bruke anledningen i dag til å bekrefte at Fed ser større renteskritt som fornuftig, for å få bukt med den skyhøye inflasjonen», skriver DNB Markets.