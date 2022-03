Sveaas sendte aksje til værs på Oslo Børs

- - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 2,8 prosent før den sluttet på 1.213,54 poeng.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 103,07 dollar, opp 3,2 prosent. Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene økte med 4,3 millioner fat til 415,9 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 1,4 millioner fat.

Equinor og partnere tar sammen med norske myndigheter nye grep for å møte behovet for gass i Europa, går det frem av en melding onsdag. Økning i gassproduksjonstillatelsene gjør det mulig å opprettholde den høye gassproduksjonen fra feltene Troll, Oseberg og Heidrun gjennom sommermånedene. Equinor gikk opp 1,0 prosent til 287,50 kroner.

Christen Sveaas-kontrollerte Kistefos har inngått avtale om kjøp av 77,7 millioner aksjer i Siem Offshore med oppgjør 7. april 2022. Kjøpsprisen er 7,26 kroner pr. aksje. Etter denne transaksjonen har Kistefos omtrent 32,5 prosent av utestående aksjer og stemmerettigheter i selskapet. Aksjen gikk opp 51,7 prosent før den sluttet på 7,28 kroner.

Quantafuel har fullført reparasjonsarbeidet for de to første linjene på Skive, og anlegget er gradvis tilbake i produksjon, opplyses det i en børsmelding.

– Med begge brennkamrene nå reparert og installert, fortsetter vi målet om høyere oppetid og kapasitet, sier Quantafuels adm. direktør Lars Rosenløv. Aksjen klatret 0,9 prosent til 18,62 kroner.

Tirsdag presenterte Kongsberg Automotive sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på 13,6 prosent. I fjerde kvartal hadde bildelprodusenten en omsetning på 206 millioner euro og fikk et justert driftsresultat på 8,3 millioner euro. Samtidig ble det kjent at ledelsen valgte å droppe guidingen for 2022. Onsdag gikk aksjen opp 0,6 prosent og sluttet på 2,54 kroner.

Ice Group falt 14,4 prosent til 0,86 kroner. Fredag advarte Nordnets investeringsøkonom, Mads Johannesen, om aksjen, og påpekte at den kunne falle 74 prosent.

Petrolia meldte om intensjonsavtale om en CO2-hub i Tyskland, noe som bidro til å sende aksjen opp 5,0 prosent til 5,44 kroner.