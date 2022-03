Nytt kraftig børshopp i Hongkong

I Japan stiger Nikkei 3,46 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,52 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 2,81 prosent, Hang Seng i Hongkong stiger 6,53 prosent, og Kospi i Sør-Korea legger på seg 1,75 prosent.

I India stiger Sensex 1,80 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 1,05 prosent, mens Straits Times i Singapore er opp 0,74 prosent.

Tiltak

Kinas State Council uttalte ifølge TDN Direkt på et møte onsdag at det vil holde aksjemarkedene stabile og iverksette tiltak for å løfte økonomien i løpet av første kvartal.

Rådet oppfordret også sentralbanken til å ta initiativ for å støtte økonomien.

Nyheten har særlig løftet Hang Seng Tech index, som torsdag styrkes 8,4 prosent. Av enkeltaksjer klatrer Tencent 7,2 prosent, Alibaba hopper 12 prosent og JD.com styrkes over 14 prosent.

Rentehopp

Oppturen kommer i kjølvannet av at rentekomiteen i Den amerikanske sentralbanken onsdag kveld besluttet å sette opp renten, fra 0 - 0,25 prosent til 0,25 - 0,5 prosent.

Dette var i tråd med stort sett alles forventinger og første gang renten ble hevet siden 2018.

Dette vil neppe bli den eneste rentehevingen i år. I følge en rundspørring gjort av CNBC vil renten i snitt bli hevet 4,7 ganger i år, noe som i så fall kunne ta renten til 1,4 prosent.