Hongkong-børsen faller tilbake

I Japan stiger Nikkei 0,50 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,44 prosent.

Hang Seng i Hongkong, som har steget voldsomt de siste dagene, faller tilbake 1,70 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,33 prosent, og Kospi i Sør-Korea er opp 0,27 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,60 prosent, mens Straits Times i Singapore er opp 0,30 prosent.

Uendret rente

Den japanske sentralbanken har fredag besluttet å holde styringsrenten uendret på minus 0,10 prosent. Det var akkurat som analytikerne på forhånd hadde spådd.

Sentralbanken påpekte under møtet også at de vil fortsette med kvantitative og kvalitative pengepolitiske lettelser, men advarte at det er «ekstremt høy usikkerhet» rundt hvor stor effekt situasjonen i Ukraina vil ha på Japans økonomi og priser.