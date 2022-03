Oslo Børs åpnet opp fredag morgen, men har sammen med oljeprisen falt tilbake.

Kl. 10.30 står hovedindeksen i 1.227,29, opp 0,06 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,35 prosent til 107,03 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,64 prosent til 104,67 dollar fatet.

På det meste har Nordsjøoljen i dag vært omsatt for 109,59 kroner, og prisoppgangen kommer blant annet etter at en talsmann for president Vladimir Putin torsdag uttalte at meldingene om at Ukraina og Russland skal være nær en avtale for å få slutt på krigen ikke stemmer.

Senere fredag skal USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping snakke sammen, og Biden har planer om å advare Kina mot å hjelpe Putin.

«Oljeprisene steg etter at utenriksminister Antony Blinken sa at han ikke ser tegn til at Putin er villig til å stoppe og at USA er bekymret for at Kina vurderer å hjelpe Russland», sier en Oanda-analytiker, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 0,17 prosent til 297,40 kroner, mens Aker BP styrkes 0,07 prosent til 292,90 kroner. Vår Energi faller 1,09 prosent til 31,32 kroner.

InterOil Exploration and Production er nå opp 5,01 prosent til 2,62 kroner. Siden nyttår har aksjen lagt på seg mer enn 200 prosent.

Questerre gjør et hopp på 8,75 prosent til 2,18 kroner, og DNO klatrer 2,52 prosent til 11,80 kroner.

Opptur

Kongsberg Gruppen melder fredag morgen at de har signert en avtale med Marvin Engineering til en verdi av 240 millioner kroner. Aksjen styrkes 1,44 prosent til 337,80 kroner.

Solstad Offshore og DOF var blant gårsdagens største vinnere, og fortsetter fredag oppturen. Førstnevnte styrkes 5,02 prosent til 17,34 kroner, mens DOF er opp 4,83 prosent til 0,93 kroner.

Det har vært store svingninger for kriseaksjen Ice Group den siste tiden. Nordnets investeringsøkonom, Mads Johannesen, advarte for en uke siden om aksjen, og påpekte at den kunne falle 74 prosent. Aksjen er nå opp 13,86 prosent til 1,15 kroner.

Tre aksjer er i all-time high fredag formiddag. AqualisBraemar stiger nå 2,29 prosent til 13,35 kroner, Måsøval styrkes 3,10 prosent til 44,85 kroner, mens Western Bulk er opp 0,61 prosent til 66,40 kroner.

I rødt

I morges ble det kjent at salget av Telenor Myanmar til M1 Group er godkjent av myanmarske myndigheter. Aksjen faller 1,15 prosent til 130,20 kroner.

Telenor-aksjen sables også fredag voldsomt ned av Societe Generale, som går til selg med drastisk kutt i kursmålet.

Tomra stiger 0,04 prosent til 445,30 kroner, og er høyt på omsetningslisten. DNB Markets har nå tatt opp dekning av aksjen med et kursmål på 320 kroner.

Ellers blant tungvekterne svekkes Kahoot 4,28 prosent til 27,28 kroner.