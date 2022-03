Tre aksjer stiger til all-time high

Fredag morgen ble det kjent at salget av Telenor Myanmar til M1 Group er godkjent av myanmarske myndigheter. Aksjen faller 1,0 prosent til 130,90 kroner.

Telenor-aksjen sables også fredag voldsomt ned av Societe Generale, som går til selg med drastisk kutt i kursmålet.

Tomra-aksjen faller 1,1 prosent til 440,30 kroner, og er høyt på omsetningslisten. DNB Markets har nå tatt opp dekning av aksjen med et kursmål på 320 kroner.

Ellers blant tungvekterne stiger Autostore-aksjen 2,6 prosent til 33,04 kroner og Mowi-aksjen stiger 2,4 prosent til 230,10 kroner. Khaoot!-aksjen faller 5,3 prosent til 26,98 kroner. Nordic Semiconductor-aksjen stiger 3,6 prosent til 239 kroner.

Fearnley Securities viser ifølge TDN Direkt til at VLGC-ratene nå ligger på rundt 30.000 dollar pr. dag, og meglerhuset viser til at ratene virker å ha toppet ut for nå. Imidlertid skriver meglerhuset at de stadig blir mer sikre på at VLGC-markedet vil se bedre dager fremover og argumenterer for at sektoren vil dra fordel av en akselerasjon i energidiversifiseringen fremover.

Fredag handles BW LPG-aksjen ned 0,6 prosent, mens Avance Gas-aksjen er ned 2,5 prosent.

Olje- og gassprisen

Brent-oljen er ved lunsjtider fredag opp 1,0 prosent til 107,68 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,4 prosent til 104,38 dollar fatet.

På det meste har Nordsjøoljen i dag vært omsatt for 109,59 kroner, og prisoppgangen kom blant annet etter at en talsmann for president Vladimir Putin torsdag uttalte at meldingene om at Ukraina og Russland skal være nær en avtale for å få slutt på krigen ikke stemmer.

Senere fredag skal USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping snakke sammen, og Biden har planer om å advare Kina mot å hjelpe Putin.

«Oljeprisene steg etter at utenriksminister Antony Blinken sa at han ikke ser tegn til at Putin er villig til å stoppe og at USA er bekymret for at Kina vurderer å hjelpe Russland», sier en Oanda-analytiker, ifølge TDN Direkt.

Europeiske gasspriser er ned 0,6 prosent i øyeblikket til 104,5 euro/mwh.

Rystad Energy meldte torsdag kveld ifølge TDN at til tross for rapporter om fremgang mot en fredsplan i forhandlingene mellom Russland og Ukraina, holder virkeligheten på bakken med økende angrep fra Russland, og skepsis til hvorvidt forhandlingene vil resultere i en våpenhvile, markedene nervøse.

Analysebyrået forventer at markedet må se en konkret deeskalering i situasjonen før vi kan få kraftig priskorreksjon i gassprisene.