Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent og står i 13.560,27 poeng mens Dow Jones står i 34.376,87 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent. S&P 500 faller 0,2 prosent til 4.404,64 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,16 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,6 prosent til 26,34.

Fredag møtes USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping for første gang siden Russland invaderte Ukraina.

«Bekymringen fra amerikansk side er at Kina heller har beveget seg nærmere å gi støtte til Russland, og meldinger fra Pentagon i går tyder også på at Russland kan finne på å true med atomangrep mot Vesten dersom krigen drar ut», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en rapport fra Handelsbanken.

Torsdag presenterte OECD nye beregninger av effektene av Ukraina-krigen. De viste at inflasjonen vil øke, mens veksten vil avta. DNB Markets beskriver anslagene som svært usikre og at de avhenger av hvor store og varige utslagene på råvareprisene blir.

Et usikkert aksjemarked gjør at investorene nå søker trygge havner som kan gi avkastning på tross av små utslag i aksjekursen. Utbytteaksjer er veien å gå, mener aksjeprogramleder Jim Cramer, og får støtte fra flere meglerhus.