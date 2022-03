Dagens taper falt 20 prosent – vinneren steg 17 prosent

Interoil-aksjen, som har svinget voldsomt de siste dagene, falt 3,6 prosent til 2,40 kroner.

Ellers blant tungvekterne steg Autostore-aksjen steg 7,4 prosent til 34,59 kroner. Mowi-aksjen endte opp 3,4 prosent til 232,40 kroner. Khaoot!-aksjen falt 4,8 prosent til 27,12 kroner. Nordic Semiconductor-aksjen steg 4,7 prosent til 241,60 kroner.

REC Silicon-aksjen steg 4,6 prosent til 16,46 kroner.

Kongsberg Gruppen meldte fredag morgen at de har signert en avtale med Marvin Engineering til en verdi av 240 millioner kroner. Aksjen endte ned 0,2 prosent til 332,40 kroner.

Fredag morgen ble det kjent at salget av Telenor Myanmar til M1 Group er godkjent av myanmarske myndigheter. Telenor-aksjen ble også sablet ned av Societe Generale, som gikk til selg med drastisk kutt i kursmålet. Aksjen endte dagen med et fall på 1,9 prosent til 129,65 kroner.

Solstad Offshore og DOF var blant torsdagens store vinnere på Oslo Børs. Fredag falt Solstad-aksjen 2,8 prosent til 16,04 kroner, mens DOF-aksjen falt 0,8 prosent til 0,88 kroner.

BW LPG-aksjen falt 2,9 prosent til 52,75 kroner, mens Avance Gas-aksjen endte ned 5,4 prosent til 32,50 kroner.

Fearnley Securities viste ifølge TDN Direkt til at VLGC-ratene nå ligger på rundt 30.000 dollar pr. dag, og meglerhuset viser til at ratene virker å ha toppet ut for nå. Imidlertid skriver meglerhuset at de stadig blir mer sikre på at VLGC-markedet vil se bedre dager fremover og argumenterer for at sektoren vil dra fordel av en akselerasjon i energidiversifiseringen fremover.

Mer om olje- og gassprisen

På det høyeste ble Nordsjøoljen omsatt for 109,59 kroner, og prisoppgangen kom blant annet etter at en talsmann for president Vladimir Putin torsdag uttalte at meldingene om at Ukraina og Russland skal være nær en avtale for å få slutt på krigen ikke stemmer.

Rystad Energy meldte torsdag kveld ifølge TDN at til tross for rapporter om fremgang mot en fredsplan i forhandlingene mellom Russland og Ukraina, holder virkeligheten på bakken med økende angrep fra Russland, og skepsis til hvorvidt forhandlingene vil resultere i en våpenhvile, markedene nervøse.

Analysebyrået venter at markedet må se en konkret deeskalering i situasjonen før vi kan få kraftig priskorreksjon i gassprisene.