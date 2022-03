InterOil Exploration and Production stiger kraftig nok en gang, og er nå opp 11,25 prosent til 2,67 kroner. Aksjen har hittil i år steget over 200 prosent.

Okea klatrer 3,80 prosent til 32,80 kroner, og meldte i dag om funn av hydrokarboner i en letebrønn . I tillegg har Arctic Securities i dag kommet med en oppdatering hvor de jekker opp kursmålet på Okea-aksjen.

Opptur

Seismikkaksjene TGS og PGS styrkes markant mandag morgen. Førstnevnte klatrer 6,64 prosent til 130,15 kroner på høyt volum, mens PGS er opp 6,69 prosent til 3,32 kroner.

PGS lovet å stanse bonusene til ledelsen, da det mottok nesten 350 millioner kroner i coronastøtte. I fjor ble det ingen bonus på konsernsjef Rune Olav Pedersen, men fastlønnen fikk et kjempeløft.

Blant teknologiaksjene på Oslo Børs og Euronext Growth har kun tre av dem gitt positiv avkastning i 2022. Analytikernes kursmål viser imidlertid at det finnes åtte doblingskandidater.

To av disse stiger kraftig mandag. Elop er opp 19,04 prosent til 2,72 kroner, mens Play Magnus legger på seg 6,19 prosent til 12,00 kroner.

Norske Skog klatrer 1,93 prosent til 50,20 kroner etter en melding om at de nå gradvis vil ta opp produksjonen ved Bruck-anlegget.

I rødt

Det har vært store svingninger for kriseaksjen Ice Group den siste tiden, og aksjen er mandag ned 8,44 prosent til 1,09 kroner.

Nordnets investeringsøkonom, Mads Johannesen, advarte for en uke siden om aksjen, og påpekte at den kunne falle 74 prosent . Styret i Ice Group ASA mottok torsdag et brev fra CC Capital Ltd. som indikerer villighet til å betale 1 krone pr aksje for alle selskapets aksjer.

Blant de mest omsatte faller MPC Container Ships 2,52 prosent til 29,00 kroner, Frontline svekkes 2,32 prosent til 73,38 kroner, og Autostore svekkes 2,47 prosent til 33,39 kroner.

Norwegian faller tilbake 3,41 prosent til 10,49 kroner.

Western Bulk topper dagens taperliste med et fall på 28,12 prosent til 46,80 kroner. Aksjen omsettes imidlertid mandag eks. utbytte på 17,23 kroner.