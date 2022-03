Børsen i all-time high – pandemirakett stiger etter analyse

To av disse stiger kraftig mandag. Elop er opp 17,3 prosent, mens Play Magnus legger på seg 5 prosent. Norske Skog klatrer 5,2 prosent etter en melding om at de nå gradvis vil ta opp produksjonen ved Bruck-anlegget.

I rødt

Det har vært store svingninger for kriseaksjen Ice Group den siste tiden, og aksjen er mandag ned 10,1 prosent.

Nordnets investeringsøkonom, Mads Johannesen, advarte for en uke siden om aksjen, og påpekte at den kunne falle flere titalls prosent . Styret i Ice Group mottok torsdag et brev fra CC Capital Ltd. som indikerer villighet til å betale 1 krone pr aksje for alle selskapets aksjer.

Norwegian faller tilbake 3,8 prosent og nye tall viser at trafikken fremdeles er betydelig lavere enn før pandemien.

Western Bulk topper dagens taperliste med et fall på 25,2 prosent. Aksjen omsettes imidlertid mandag eks. utbytte på 17,23 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er opp 4,1 prosent til 112,33 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 3,9 prosent til 108,82 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 106,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Arctic Securities skriver i en oppdatering mandag at oljemarkedet sannsynligvis vil bli drevet av nyhetsoverskrifter på kort sikt, der fokuset denne uken vil ligge blant annet på samtaler mellom Biden og EU-ledere samt spekulasjoner rundt fredssamtaler.

Meglerhuset påpeker at en rekke droneangrep fra Houthi-opprørerne mot Saudi-Arabia i helgen øker usikkerheten rundt retur av iransk olje til markedet.

Ellers sa Biden-administrasjonen fredag at myndighetene vil gjenoppta planene for olje- og gassutvikling på føderale landområder tross et midlertidig tiltak ment for å inkludere faktoren av global oppvarming inn i føderale beslutninger.

Equinor klatrer 3,1 prosent, mens Aker BP styrkes 3,2 prosent. Vår Energi legger på seg 4,9 prosent.

InterOil Exploration and Production stiger kraftig nok en gang, og er nå opp 16 prosent. Aksjen har hittil i år steget over 200 prosent.

Okea klatrer 4,4 prosent, og meldte i dag om funn av hydrokarboner i en letebrønn . I tillegg har Arctic Securities i dag kommet med en oppdatering hvor de jekker opp kursmålet på Okea-aksjen.