Nedgang på Wall Street etter inflasjonsfrykt

Indeksene på Wall Street hadde en volatil ferd mandag og nådde dagens laveste nivå etter at sentralbanksjef Jerome Powell slo alarm om økende inflasjon og lovet tøff handling, skriver CNBC.

Powell sa mandag at «inflasjonen er altfor høy» og lovet å ta nødvendige skritt for å få kontroll på situasjonen. Han bemerket at renteøkninger kan gå fra de tradisjonelle bevegelsene på 25 basispunkter til mer aggressive økninger på 50 basispunkter om nødvendig. I praksis betyr dette renteøkningene går fra 0,25 prosent til 0,50 prosent.

Kommentarene kom mindre enn en uke etter at Fed hevet renten for første gang siden 2018.

Dow Jones falt med 0,58 prosent til 34.553.

S&P 500 falt med 0,04 prosent til 4.461. På oppsiden steg energiaksjene mandag da oljeprisen steg, hvor Occidental Petroleum og Marathon Oil var blant de største vinnerne på S&P 500, som hver steg rundt 8 prosent.

Nasdaq falt med 0,51 prosent til 13.824. Meta Netflix falt med henholdsvis 2,31 og 1,58 prosent.

Investorer overvåker også krigen mellom Russland og Ukraina nøye. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarte dersom fredssamtalene med den russiske lederen Vladimir Putin mislykkes, vil det bety starten på en «tredje verdenskrig», skriver CNBC.

Krypto, olje og gull

Mandag falt Bitcoin med 0,84 prosent, mens Ethereum steg med 0,63 prosent. Oljeprisen steg med 8,09 prosent til 116,52 dollar fatet. Gull steg med 0,30 prosent.

Fryktindeksen Vix falt med 0,50 prosent til 23,75.

Blant aksjer på Wall Street med norsk interesse, steg Golden Ocean med 1,42 prosent, mens Frontline falt med 1,84 prosent. Batteriprodusenten Freyr falt med 2,02 prosent.

Powell: – Inflasjonen er altfor høy