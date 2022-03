Tokyo-børsen stiger markant

I Japan stiger Nikkei 1,41 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,23 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,21 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 1,06 prosent, og Kospi i Sør-Korea er opp 0,68 prosent.

I India faller derimot Sensex 0,57 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,86 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,24 prosent.

Flystyrt

Mandag styrtet et fly fra China Eastern Airlines med 132 mennesker om bord nær byen Wuzhou i Guangxi-regionen.

Flyulykken er ifølge NTB den verste i Kina har opplevd på et tiår, og ingen overlevende er funnet.

China Eastern Airlines-aksjen tynges ikke overraskende av flystyrten, og er tirsdag ned 5,8 prosent.

Fed

Investorene følger også nøye med på nyheter fra USA, der den amerikanske sentralbanken, ifølge Fed-sjef Jerome Powell, vil vurdere mer aggressive renteøkninger for å redusere inflasjonen.

Powell uttalte mandag ifølge TDN Direkt at sentralbanken er forberedt på å heve renten i trinn på 50 basispunkter for bevisst å bremse økonomien hvis det vil bli nødvendig for å redusere inflasjonen.