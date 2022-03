Oslo Børs åpnet opp tirsdag, snudde så ned, før den nå er tilbake i positivt terreng.

I skrivende stund (10.50) står hovedindeksen i 1.263,15, opp 0,4 prosent. På det høyeste tirsdag har indeksen vært oppe i 1.265,04, som da er ny intradag all-time high.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag formiddag ned 1,6 prosent til 113,84 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,7 prosent til 107,27 dollar fatet.

Prisene svinger voldsomt, og Nordsjø-oljen har i dag på det meste blitt omsatt for 119,48 dollar.

– Oljemarkedet blir gjentatte ganger drevet til randen av å prise inn det katastrofale scenariet. EU er allerede splittet på dette spørsmålet. Jeg tviler sterkt på at noe vil komme ut av det - men selv om det ser ut til å være vanskelig, vil ikke oljeprisene gå ned før det foreslåtte EU-forbudet har blitt klart avvist, sier Vandana Hari i Vanda Insights, ifølge TDN Direkt.

Oanda analytiker Edward Moya sier ifølge TDN Direkt at det ser ut som aktører i energimarkedet begynner å bli mer og mer sikker på at en tilbudsmangel er rett rundt hjørnet.

– Prisene stiger som følge av geopolitiske bekymringer både i Ukraina og knyttet til angrep på Saudi Aramco sine produksjonsanlegg. Akkurat nå ser det ut til at risikoen øker og det kan presse råoljeprisene høyere, påpeker han.

Equinor har snudd opp og stiger nå 0,3 prosent til 317,50 kroner, mens Aker BP svekkes 0,2 prosent til 306,30 kroner. Vår Energi faller 0,7 prosent til 33,17 kroner.

InterOil Exploration and Production, som mandag endte opp over 18 prosent, faller nå 2,82 prosent til 2,78 kroner. Aksjen er imidlertid siden nyttår lagt på seg over 200 prosent.

I rødt

Tech-aksjen Mercell endte i går ned 13,3 prosent, og fortsetter tirsdag nedgangen med et fall på ytterligere 7 prosent til 2,99 kroner. I morges ble det kjent at både selskapets finansdirektør og kommersiell direktør forlater sine stillinger med umiddelbar virkning.

Blant de mest omsatte aksjene stiger Norsk Hydro 0,4 prosent til 90,48 kroner, mens Yara faller 0,2 prosent til 450,60 kroner. TGS er ned 1,60 prosent til 128,60 kroner.

Opptur

Vindselskapet Integrated Wind Solutions har hentet 350 millioner kroner, til en emisjonskurs på 32 kroner. Det sender aksjen opp 4,41 prosent til 35,50 kroner, som en av dagens foreløpig mest omsatte.

Otovo klatrer tirsdag 7,90 prosent til 26,22 kroner, og fortsetter dermed gårsdagens oppgang på nesten 10 prosent. Oppturen skjer etter at SEB-analytiker Håkon Fuglu i en fersk analyse anbefaler kjøp av aksjen.

Play Magnus meldte i morges at de fredag startet handel på OTCQX Best Market i USA. Aksjen stiger her hjemme 4,83 prosent til 12,58 kroner. Aksjen er nå også en av åtte doblingskandidater blant tech-aksjene.