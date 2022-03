Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 13.862,98 poeng mens Dow Jones står i 34.754,27 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.476,72 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,37 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,0 prosent til 23,05.

Tirsdag steg Alibaba-aksjen over 11 prosent på Hongkong-børsen etter at den kinesiske e-handelsgiganten meldte at selskapet vil øke størrelsen på tilbakekjøpsprogrammet for aksjer fra 15 milliarder dollar til 25 milliarder dollar, eller 219 milliarder kroner. Ifølge CNBC vil aksjekjøpsprogrammet være effektivt i en toårsperiode frem til mars 2024. Kort tid etter at handelen tok til på New York-børsen stiger aksjen 11 prosent.

DNB Markets forventet et mer markant børsfall mandag gitt den kraftige renteoppgangen som skjedde etter at Fed-sjef Jerome Powell signaliserte en raskere renteoppgang enn tidligere kommunisert.

«Powell sa ikke noe grunnleggende nytt sammenlignet med beskjeden etter rentemøtet forrige uke, annet enn at han kunne være villig til å støtte en renteheving på 0,50 prosentpoeng i mai dersom det var nødvendig», skriver DNB Markets.